GC 2017: Was euch und uns in Köln erwartet

Wie unsere Vorausplanung, Terminfindung und so manches andere in Bezug auf die Kölner Spielemesse gamescom abläuft, darüber haben wir euch in unserem Montagmorgen-Podcast in der vergangenen Woche bereits einiges erzählt. Diese Woche geht es allerdings ans Eingemachte. Denn unter anderem mitundsind wir dieses Jahr auf der größten Spielemesse der Welt vor Ort, um euch von den kommenden Highlights und Geheimtipps zu berichten.Denn natürlich schauen wir uns in der Domstadt am Rhein nicht nur die Titel aus dem Triple-A-Bereich an, sondern haben mit Headup Games oder den Titeln von Devolver Digital (und diese beiden Publisher aus Deutschland und den USA sind selbstredend nur Beispiele!) auch Termine mit einigen der "kleineren" Anbieter gemacht. Was uns in Köln erwartet umfasst aber natürlich auch die Spiele der großen Publisher wie Nintendo, Warner, Ubisoft, Sony, Bethesda oder Microsoft, bei denen wir uns unter anderem (meistens in Form von Hands-ons) zu potenziellen Top-Titeln wieoderanschauen werden.Neben täglichen Podcasts und kommentierten Bildergalerien von der gamescom (die wir Galerie+ nennen), die wir euch ab dem Messedienstag präsentieren, werden wir euch zudem in unserem Fazit-Video von unseren Eindrücken von der nunmehr neunten Ausgabe der gamescom, von den Spielen, die wir für euch angespielt haben und vor allem den darunter befindlichen Highlights berichten. Die diversen Angespielt-News und Previews von unseren Besuchen müssen wir an dieser Stelle wohl gar nicht explizit erwähnen!Welche der in Köln präsentierten oder anspielbaren Titel euer Favorit war, wollen wir natürlich ebenfalls erfahren. Kleiner Spoiler: Dazu wird es am kommenden Sonntag eine Sonntagsfrage geben, in der ihr uns sehr gerne euren Top-Titel nennen – oder euch auch über das Nichtvorhandensein eures Favoritens in der Umfrage in aller Form beklagen dürft.Freut euch in jedem Fall auf zahlreiche Berichte von Jörg, Christoph, Thomas und Benjamin von der gamescom – und unterschätzt ja nicht, wie sehr die vier bei ihrer Arbeit von unserem ebenfalls zur Messezeit in Köln gegenwärtigen Technikchefbei ihrer Arbeit entscheidend entlastet werden!