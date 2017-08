PC

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Aus den tiefen Russlands liefert uns das zwei Mann Studio Casualogic ihr erstes Projekt ab, den Aufbau-Spiel und Wirtschaftssimulations-Mix. Wir durften vor der Veröffentlichung am 19.8. reinschauen und haben uns eine Raumstation zusammen gebastelt.Mit dem Spieleinsteig haben sich Mark Braga und Sergey Mishin besondere Mühe gegeben. In zwei sehr ausführlichen Tutorials, die jedes Bau-Element für die Raumstationen beschreiben, alle Menüpunkte durchgehen und die verschiedenen Charakter-Eigenschaften eurer Bewohner und Arbeiter beschreiben seid ihr eine gute halbe Stunde beschäftigt, geht aber auch in dem Wissen heraus wie man denn am besten seine Raumstation aufbaut. Es gilt natürlich zu allererst für Energie aus Solarzellen zu sorgen und dann dringend an einer Gaswolke im System eine Sauerstoff-Produktion zu errichten, ansonsten überlebt unsere Startbesatzung nicht allzu lange. Und wenn wir schon dabei sind, sollten wir auch auf die anderen Bedürfnisse der Bewohner achten. Sie benötigen regelmäßig Nahrung und Schlaf und wenn es auf der Station keine Möglichkeit zur Entspannung in einer Lounge mit Massagesesseln gibt sinkt ihre Arbeitsmoral und sie könnten sich weigern ihrer Arbeit nachzugehen. Jeder Charakter hat Zufallsgenerierte Eigenschaften und Werte, einen Kleptomanen zum Transport von Rohstoffen einzuteilen ist beispielsweise keine gute Idee. Ein besonders intelligentes Genie in der Forschungsstation dagegen schon.Die Crux beim Bau eurer Raumstation ist die indirekte Kontrolle. Ihr könnt zwar neue Module planen und in Fabriken das herzustellende Produkt auswählen, wann dann aber tatsächlich ein Arbeiter die benötigten Rohstoffe zum Bau dahin schafft und schließlich ein Ingenieur das Modul fertig zusammen baut könnt ihr kaum beeinflussen. Die KI der Einwohner stellt sich bei ihren Aufgaben zwar nie komplett doof an, wenn ein Arbeiter aber zum zweiten oder dritten Mal lieber zum anderen Ende der Raumstation läuft anstatt die dringend benötigte Laserkanone zur Abwehr von Meteoriten und Piraten zusammen zu bauen wird das hin und wieder doch ein wenig nervig. Die Piraten kommen euch je nach Karte mehr oder weniger regelmäßig besuchen. Gegen Zahlung eines teuren Schutzgelds lassen sie euch eine Weile in Ruhe, könnt oder wollt ihr euch das nicht leisten müsst ihr auf eure Abwehr vertrauen – und auch die funktioniert komplett automatisch.An zwei Punkten könnt ihr dagegen direkt kontrollieren was in eurer Station passiert. Zu Anfang stehen euch nur eine handvoll Standard-Module zum Bau zur Verfügung, mit einem Forschungslabor könnt ihr euch Geschütze freischalten, eine Nahrungsproduktion erforschen oder Anbauteile um Touristen zu unterhalten, die hin und wieder durchs System fliegen. Ihr wählt im Forschungsbaum das gewünschte Modul aus und sofern ihr einen Forscher eingeteilt habt wird der sich im Labor an die Arbeit setzen und die nötigen Forschungspunkte dafür erzeugen. Der zweite und essenzielle Punkt ist Handel. An Raumdocks landen regelmäßig Händler, denen ihr überzählige Rohstoffe verkaufen könnt um euer Konto aufzubessern und die neue Crew-Mitglieder mitbringen. Mit ein bisschen Geschick und Glück könnt ihr auch von einem Händler günstig kaufen und an den nächsten teurer verkaufen, da ihr aber abgesehen von seltenen Events nie wisst wie sich die Preise verändern gehört da ein bisschen Risiko dazu.Stellar Hub ist ein nettes kleines Aufbau-Spiel, dass aber leider auch Potenzial verschenkt. Der Forschungsbaum sieht auf den ersten Blick recht umfangreich aus und verspricht viele Möglichkeiten, letztlich muss man aber doch fast alle Module erforschen, weil man sie im Spielverlauf definitiv braucht und sich darin viele Standardproduktionen befinden. Letztlich gilt es nur die beste Reihenfolge zur Forschung heraus zu finden, wobei die Kanonen am Anfang stehen. Meteoriten und Piraten werden sonst zu schnell zu einer Spielstand bedrohenden Gefahr. Die Idee derartigen Charaktere ist ganz lustig, führt aber ebenfalls schnell dazu die Leute mit allzu negativen Eigenschaften einfach nicht einzustellen. Für Freunde von kleinen, entspannten Aufbauspielen ist Stellar Hub trotzdem einen Blick wert. Die Hintergründe und Module sind hübsch gezeichnet, es gibt einen kleinen Wuselfaktor und unterhalten kann das Spiel über ein verlängertes Wochenende definitiv. Eine deutsche Übersetzung ist Planung, zur Zeit müsst ihr noch grundlegende Englischkenntnisse mitbringen.