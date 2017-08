StarCraft Remastered angetestet

PC MacOS

Fast 20 Jahre hat das Original auf dem Buckel. Gespielt wird es bis heute. Und seit gestern Abend auch mit aufgehübschter Grafik. Wir haben uns die Nacht mit Starcraft Remastered um die Ohren geschlagen.

"Wann geht es denn endlich los?“ Diese bange Frage stellte sich gestern, am 14. August 2017 so mancher RTS-Veteran. Denn für die USA war der Start von Starcraft Remastered für 19 Uhr unserer Zeit angekündigt. Doch der Termin verstrich und Spieler wurden genauso wie Redakteure langsam nervös. Doch passend zum Sendungsbeginn von Promi Big Brother gab Blizzard grünes Licht – auch für Europa.

Dabei gab es zu Beginn leichte Verwirrung. Denn eigens runterladen konnte man Starcraft Remastered gar nicht. Der erste Schritt war, die alte Starcraft Anthology, also das damalige Hauptprogramm samt Addon Brood War, vom Blizzard-Server auf die heimische Festplatte zu schaufeln. Wie praktisch, dass Blizzard die Anthology gerade kostenfrei geschaltet hatte! Bei der anschließenden Installation wird automatisch auch die neuzeitliche Version mitinstalliert, die aber nur verfügbar wird, wenn ihr zuvor 15 Euro für die Remastered-Variante investiert.



Und dann ging es endlich los. Nach 19 Jahren erstrahlt Starcraft endlich im neuen Gewand! Liest sich bis hierher reichlich euphorisch. So war auch unsere Stimmung bis… ja, bis wir die ersten Schlachten schlugen. „Ich muss dringend mal in die Optionen gucken“, war der erste Gedankengang, der uns ereilte.

Die Kampagne wird neuerdings teilweise durch solche Standbilder weitererzählt.



Das soll HD-Grafik sein?

Denn irgendwie wirkte die Grafik doch schwächer, als wir von einer Remastered-Version erwartet hatten. Ja, Starcraft nutzt jetzt höhere Auflösungen jenseits der 640 mal 480 Pixelliga. Sogar bis zu 4K wird unterstützt. Nur, was hat man davon, wenn Einheiten, Landschaften und Gebäude immer noch reichlich spartanisch wirken?



Ihr könnt zwar ein wenig weiter rauszoomen und auch näher ran ans Geschehen, nur wirkt Starcraft samt Broodwar nach wie vor reichlich angestaubt. Allerdings, das soll nicht verschwiegen werden: Effekte und Animationen, vor allem die Explosionen, sind sehr schön gelungen.



Doch das wollten wir genauer wissen. Praktischerweise lassen sich „HD-Grafik“ (hüstel), Effekte und Animationsgüte einzeln zu- und auch wieder abschalten, so dass der Vergleich zur alten Grafik leicht gezogen werden kann. Ihr könnt sogar mit nur einem Tastendruck jederzeit zwischen alter und neuer Grafik umschalten. Und ja, das sieht deutlich besser aus. Nur so richtige Euphorie will dennoch nicht aufkommen. Deutlich neuzeitlicher wirken da Sound, Sprache und Musik, die jetzt mit 44 KHz durch die Gefechte dudeln.

Ja, das ist die HD-Version, was man auch durchaus sieht, wenn man das Bild vergrößert. Dennoch wirken die Levels seltsam karg.

Spielerisch exakt wie früher

Und spielerisch? Hat sich da was getan? Nein, nix, absolut gar nichts. Allerdings hatte Blizzard genau das ja auch laut und deutlich verkündet. Am Spielkonzept, der Steuerung und der KI hat sich nichts verändert. Das ist prinzipiell schön, könnte ihr euch dadurch nach wie vor an den spannend designten Missionen erfreuen, die den Vergleich mit der aktuellen Konkurrenz locker aufnehmen.



Leider gilt das aber auch für die teilweise katastrophale Wegfindung der Einheiten. Der Klassiker: Eine Gruppe wird nach A geschickt, die Hälfte tut das auch brav, der Rest läuft irgendwo herum und muss händisch wieder auf Kurs gebracht werden. Das war anno ´98 durchaus üblich – und selbst der eine oder andere moderne Titel wie Sudden Strike 4 (im Test, Note: 6.5) ist vor ähnlichen Aussetzern gefeit. Aber heute muss man sich dennoch erst wieder dran gewöhnen.



Auch die Unart, dass die Rohstoffe zum Gebäudebau erst dann abgebucht werden, wenn der Bau tatsächlich beginnt, ist erhalten geblieben. Wir befehlen beispielsweise einem Arbeiter, eine neue Mine zu errichten. Während er zum Ziel tuckert, geben wir zum Beispiel zwei Panzer in Auftrag (Rekrutierungskosten werden sofort angebucht). Dann sind die unter Umständen die Ressourcen weg, wenn der Bauplatz erreicht wird, und die Einheit macht gar nichts mehr. Das hat schon im ursprünglichen Starcraft genervt.



Großes Plus: Multiplayer

Das große Plus der Remastered-Version ist der völlig überarbeitete Mehrspielermodus. Endlich ist auch Starcraft voll ins Battlenet integriert, inklusive Spielerzuweisung, Ranglisten nebst Wertungsspielen, Spielerprofilen mit individuellen Statistiken. Matches sind auch zwischen alter und remastered Version möglich, wobei wir nicht abschätzen können, ob das etwas weitere Rauszoomen der "HD"-Fassung spielerische Vorteile bringen kann.



Dazu gehören auch schön viele Karten, deren Menge so manchen neuzeitlichen Konkurrenten alt aussehen lassen. Funktionalität und Zuverlässigkeit sind, ganz Blizzard, vorbildlich. Und trotz sicherlich nicht geringem Ansturm auf die Server, konnten wir keinerlei Verzögerungen oder Wartezeiten feststellen. So soll es sein!



Die neue Cloud-Funktion speichert nicht nur Multiplayer-Replays und eure Hotkeys, sondern auch euren Kampagnenfortschritt aus dem Solomodus.



Autor: Mick Schnelle, Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)