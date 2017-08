The Secret World: Johnny Depps Produktionsfirma plant TV-Serie zum MMO

PC

Infinitum Nihil, die Produktionsfirma des Schauspielers Johnny Depp (Fluch der Karibik, Black Mass), plant in Zusammenarbeit mit der G4C-Innovations-Produzentin Gudrun Giddings (Banshee Chapter, Don't Come After Me) eine TV-Serie, basierend auf der Online-Rollenspiel The Secret World und dem Remake Secret World Legends zu realisieren. Die Adaption soll sich um ein Team von Undercover-Agenten und den Schattenkrieg zwischen den Geheimgesellschaften der Illuminati, der Drachen und der Templer drehen. Dabei soll, wie schon in der Spielvorlage, der Kampf gegen das Übernatürliche, der sich über mehrere Dimensionen erstreckt und auf alten Mythen, Legenden und Verschwörungstheorien basiert, im Vordergrund stehen.

Das Drehbuch zur Pilotfolge werden James V. Hart (Hook, Dracula) und Jake Hart beisteuern. Johnny Depp, seine Schwester Christi Dembrowski, Sam Sarkar (Legenden der Leidenschaft) und Gudrun Giddings sind gemeinsam mit dem Showrunner Pam Veasey (CSI New York) die verantwortlichen Produzenten für die Serie. Über welchen Sender oder Streaming-Dienst die Adaption erscheinen wird und welche Darsteller geplant sind, ist derzeit noch nicht bekannt.