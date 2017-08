Paris Games Week 2017: Sony kündigt Pressekonferenz an

Wie Sony Interactive Entertainment Europe jüngst bekannt gab, wird es im Rahmen der diesjährigen Paris Games Week eine Pressekonferenz geben, auf der kommende Titel und Produkte des Herstellers vorgestellt werden. Das letzte Mal war das japanische Unternehmen in Paris im Jahre 2015 mit eigenem Presse-Event dabei. Letztes Jahr wurde darauf verzichtet.

Die Paris Game Week findet zwar im Zeitraum vom 1. bis zum 5. November 2017 statt. Die Pressekonferenz von Sony soll aber bereits am 30. Oktober veranstaltet werden. Was genau Sony zeigen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Mögliche Titel wären hier God of War, The Last of Us - Part 2, Horizon - Zero Dawn: The Frozen Wilds, Dreams und Spider-Man (Preview). Die Veranstaltung wäre zudem perfekt dazu geeignet, den Release-Termin für Detroit - Become Human bekannt zu geben, wenn man bedenkt, dass der französische Entwickler Quantic Dream den Titel vor zwei Jahren auf der Paris Game Week 2015 angekündigt hatte. Der Beginn des Events wurde auf 17:00 Uhr festgelegt. Eine Ausstrahlung via Livestream ist ebenfalls geplant. Sobald dazu konkrete Details bekanntgegeben werden, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.