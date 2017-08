PC PS4 MacOS

Die Levels werden immer blutiger; der Pfeil zeigt an, wer den Forrest machen und laufen muss.

Ein Faible für Würmer

Der Bogen ist die unterschiedlichste neue Waffe und führt immer wieder zu lustigen Momenten.

Rasante Action, gerade im Mehrspieler

Am Ende jedes Levels geht es mit dem Wurmtaxi weiter.

Fazit

Actionspiel

Einzel- und Mehrspieler

Für Einsteiger bis Profis

Preis: 14,99 Euro

In einem Satz: Actionreiches und flottes Comicgeschnetzel mit Anspruch

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.2014 hat das Indie-Studio Messhof miteinen echten Hit gelandet: In minimalistischer aber prägnanter Grafik und mit Schwert in der Hand musstet ihr euch zu stimmigem Soundtrack an das rechte Ende der Karte durchfechten und verhindern, dass dies umgekehrt eurem Gegner gelingt. Besonders viel Spaß machte das gegen menschliche Mitspieler. Jetzt isterschienen und rüttelt zwar nicht an diesem grundlegenden Spielprinzip, aber im Detail ändert sich doch so einiges. Wir haben uns die nunmehr vier Waffen geschnappt und sind ins Gefecht gezogen.Wie schon in Teil 1 spielen Würmer eine gewisse Rolle: Sie finden sich überall in den Levels und am Ende jedes Levels werdet ihr von einem Riesenwurm abgeholt. Eine Story gibt es nicht, aber ein kurzes Tutorial schon. Viel auffälliger als die Würmer ist, gerade für Veteranen, der kontrovers diskutierte neue Artstyle mit seinen comicartigen Figuren, deren Erscheinungsbild ihr variieren könnt, und sehr buntem Weltdesign. Nach kurzem Schock und Eingewöhnung haben wir ihn aber als sehr stimmig erfasst, zumal aufgrund der detailreicheren Grafik der dargestellte Gewaltgrad gestiegen ist. Knochen, Augen und Körperteile fliegen durch die Spielwelt; die bunten, getöteten Figuren hinterlassen Splatoon-artige Flecken in der Spielwelt. Dabei orientieren sich die insgesamt zehn Levels in ihrer Struktur auch am Original: Ihr kämpft etwa auch mal durch Felder, in denen ihr die Waffenposition nicht mehr richtig sehen könnt. Zu weiteren Besonderheiten gehören gelegentlich zweite Ebenen, Türen, Abgründe und Sägeblätter im Boden.An der Waffenfront hat sich einiges getan, denn deren Zahl wurde auf vier hochgeschraubt. Ihr könnt nun ein Schwert schwingen, das besonders geeignet ist um den Gegner zu entwaffnen. Der Rapier erlaubt euch eine Stoßattacke, der Dolch ist klein und schnell und zudem halten Pfeil und Bogen Einzug. Abgeschossene Pfeile könnt ihr, wie auch Schläge, blocken. Der Pfeil fliegt dann zurück zum Gegner und kann ihn töten! Geworfene und nicht geblockte Waffen führen, außer beim Bogen, auch zum Tode. Boxen und treten (auch zum Entwaffnen!) ist ebenso möglich wie Rutsch- und Sprungattacken sowie das dezente Zermatschen feindlicher Köpfe mit dem Comic-Fuß. Ohne Waffe in der Hand könnt ihr besonder schnell rennen. Und schließlich ist das Ziel ja nur, zum Ende des Levels zu gelangen! Welche Waffen zum Einsatz kommen können ist im Singleplayer, in dem ihr möglichst schnell alle Levels beenden müsst und euch bei sehr guter Leistung in der Highscore-Liste wiederfindet, vorgegeben. Im Multiplayer könnt ihr das frei konfigurieren.Nach etwas Übung zieht uns Niddhog 2 in seinen Bann. Schnelle, taktische und actionreiche Kämpfe, die trotz comichafter Grafik extrem brutal daherkommen. Das eigene Geschick am Gamepad (die Tastatursteuerung ist nicht wirklich zu empfehlen) wächst stetig. Besonders lustig sind einerseits spektakulär gelungene Abwehr- und Ausweichaktionen, andererseits die lustigen Dinge des Kämpferlebens. Sprungattacke gegen den Kopf geglückt? Super! Durch den Rückstoß im Abgrund gelandet? D'Oh! Durch die Waffenvielfalt hebt sich Niddhog 2 nicht nur optisch vom Vorgänger ab, wobei auch das Reinrutschen und das Entwaffnen mit Tritten zu den spürbaren Unterschieden zählen.Besonders viel Spaß hat uns Nidhogg 2 naturgemäß im Multiplayer gegen einen Freund gemacht. Die Spielersuche hingegen läuft noch etwas schleppend. Etwas genervt haben in der Previewversion sehr seltene, kurze Ruckler, die auch im Multiplayer auftraten. Einen lokalen Multiplayer einschließlich einer Turnierversion für die nächste Party gibt es auch. Wenn ihr also Lust auf schnelle Gefechte habt und ein guter Freund zur Hand ist, könnt ihr bedenkenlos für den Schnetzelspaß zwischendurch zugreifen. Bewegte Bilder könnt ihr euch beispielsweise im englischsprachigen "Let's Try"-Video von GG-User Vampiro verschaffen.