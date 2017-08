Blizzard: Der Name Battle.net bleibt nun doch

Blizzard Entertainment hat sich nun doch dazu entschieden, den Namen „Battle.net“ für seinen Gaming-Service zu behalten und weiterhin zu nutzen. Nachdem das Unternehmen im September vergangenen Jahres überraschend ankündigte, sich nach über 20 Jahren von der Bezeichnung trennen zu wollen, kommt nun nach knapp einem Jahr die Kehrtwende:

Als wir bekanntgaben, dass wir uns von der Bezeichnung Battle.net für unser Online-Gaming-Service zukünftig verabschieden werden, haben wir schon geahnt, dass diese Umstellung eine Herausforderung darstellen wird. Es war uns bewusst, dass Battle.net für etwas Besonderes stand. Es repräsentiert sowohl für uns alle, als auch für unsere Spieler Jahre der gemeinsamen Geschichte und Freude, die Community und die Freundschaft. Es ist das zentrale Nervensystem für unsere Spiele und das Bindegewebe, das die Blizzard-Spieler seit 1996 zusammenbringt. Die Technologie dahinter war nie weg und nach weiteren Überlegungen zu Markenveränderung und euren Rückmeldungen sind wir uns darüber einig geworden, dass auch der Name bleiben sollte. Lasst es euch mal von einem Entwicklerstudio sagen, das früher als Silicon & Synapse und Chaos Studios bekannt war - Namen sind auch wichtig.

Wie es in dem Statement heißt, soll der Zusatz Battle.net demnächst wieder Einzug in das Firmenlogo erhalten und auch in anderen Bereichen (Service und Print) wird wieder von „Blizzard Battle.net“ gesprochen. Ihr könnt also ganz offiziell wieder Battle.net sagen. Battle.net, Battle.net, Battle.net...