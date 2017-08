00:28 Einen wunderschönen Montagmorgen!

00:54 MoMoCa-Gast Kevin Mentz erläuter mal, was genau er bei Daedalic macht.

01:52 Fangen wir mit Die Säulen der Erde an: User reen will wissen, ob Kevin mit den bisherigen Wertungen zufrieden ist...

will wissen, ob Kevin mit den bisherigen Wertungen zufrieden ist... 03:43 ... und will zudem wissen, ob die kommenden Episoden mehr Rätsel haben.

04:56 User revo möchte erfahren, wie die Zusammenarbeit mit Ken Follett aussah.

möchte erfahren, wie die Zusammenarbeit mit Ken Follett aussah. 06:51 Was haben wir zuletzt gespielt? Bei Kevin war es Nier - Automata (im Test).

(im Test). 07:43 Zudem hat er What Remains of Edith Finch und Inside (im Test) gespielt.

und (im Test) gespielt. 08:42 Kevin verrät auch, wie ihm Thimbleweed Park (im Test) gefallen hat.

Kevin verrät auch, wie ihm (im Test) gefallen hat. 11:37 Benjamin hat Agents of Mayhem (im Test) und Matterfall (im Test) gespielt.

(im Test) und (im Test) gespielt. 13:45 Kevin wird zum Fragensteller und will wissen, wieviele Spiele Benjamin pro Woche spielt...

15:21 JanS91 will mehr über Kevins Werdegang erfahren.

will mehr über Kevins Werdegang erfahren. 20:13 Leser gamalala2017 fragt nach dem Altersdurchschnitt in Kevins Team.

fragt nach dem Altersdurchschnitt in Kevins Team. 21:18 Schreibt Kevin auch privat Geschichten, will Faith wissen.

wissen. 23:01 Wie groß sind Kevins Freiheiten beim Schreiben und was inspiriert ihn, fragt advfreak .

. 26:50 Vampiro möchte den Quell von Kevins Adventure-Liebe erfahren.

möchte den Quell von Kevins Adventure-Liebe erfahren. 31:27 Zum Thema der Woche: Adventures ohne Rätsel – Die Zukunft eines Spielegenres? Kevin und Benjamin diskutieren darüber, ob Adventures Rätsel brauchen und über die Gründe, weshalb viele Entwickler sich zugunsten der Story oder gar Actionanteilen von klassischen Puzzles zunehmend verabschieden und ob dieser Trend anhalten wird. Wie wichtig sind Kevin die Rätsel in seinen Spielen und wie steht es diesbezüglich etwa konkret um The Devil's Men?

Kevin und Benjamin diskutieren darüber, ob Adventures Rätsel brauchen und über die Gründe, weshalb viele Entwickler sich zugunsten der Story oder gar Actionanteilen von klassischen Puzzles zunehmend verabschieden und ob dieser Trend anhalten wird. Wie wichtig sind Kevin die Rätsel in seinen Spielen und wie steht es diesbezüglich etwa konkret um The Devil's Men? 44:32 Warum gibt's die DSA-Adventures immer noch nicht auf Deutsch bei GOG, fragt Just My Two Cents .

. 44:26 Stubi will wissen, ob mehr Daedalic-Spiele zu Derrick und DSA geben wird.

will wissen, ob mehr Daedalic-Spiele zu und DSA geben wird. 46:39 User Elfant will was zum Thema Gamedesign wissen...

will was zum Thema Gamedesign wissen... 55:41 Bevor wir zum Ende kommen weist Jörg noch mal auf das Stellenangebot als Trainee oder Redakteur bei GamersGlobal hin.

