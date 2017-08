Deadhold: RTS & Action-RPG-Mix ab nächste Woche in Steam-Early-Access

PC MacOS

Seit seiner Gründung im Jahre 2014 arbeitet das US-amerikanische Indie-Studio Dark Quarry Games an seinem ersten Spiel Deadhold. Wie die Entwickler nun bekanntgaben, wird der Titel nach drei Jahren Entwicklung am 25. August, in die Early-Access-Phase auf Steam starten. Der Preis für die Early-Access-Version wird bei 19,99 US-Dollar / Euro liegen. Passend dazu wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser News anschauen könnt.

Mit Deadhold versprechen die Entwickler eine spannende Story in einer rauen und düsteren Fantasy-Welt zu liefern. Der Titel wird als ein Echtzeitstrategiespiel mit Action-RPG-Anleihen beschrieben. So sollen taktische Gefechte im Stile des Klassikers Myth - Kreuzzug ins Ungewisse oder auch Dawn of War 2 (Testnote: 8.0), samt Einheitenklassen, strategischer Positionierung und physikalischer Simulation geboten werden. Diese werden mit aus Spielen, wie Diablo oder Path of Exile bekannten Elementen, wie Items, Levelsystem und Loot, kombiniert.

Zu Beginn der Steam-Early-Access-Phase werdet ihr die erste Kampagne-Mission „Unexpected Welcome“ durchspielen und auf der Karte „Crucible“ auch den Horde-Modus ausprobieren können. Beim letzteren müsst ihr euch gegen anrückende gegnerische KI-Wellen verteidigen. Im Multiplayer wird euch zudem die Karte „Killing Time“ zur Verfügung stehen, die in drei verschiedenen Modi (King Of The Hill, Territories und Deathmatch) gespielt werden kann. Das Spiel soll ein Jahr in Early-Access verweilen und mit Spielern weiter entwickelt werden.