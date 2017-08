Metroid - Samus Returns: Metroidvania-Klassiker mit sinnvollen Neuerungen

3DS

Die Reihe ist Mitbegründer eines ganz eigenes Genres von Spielen. Mitte September kehrt das zweite Abenteuer von Kopfgeldjägerin Samus Aran gut 25 Jahre später in umfassend überarbeiteter Fassung auf 3DS zurück.

Metroid - Samus Returns ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

Starke Handheld-Grafik

Das Remake sieht sehr gut aus, besonders die Animationen von Samus.

Mercury Steam verbessert auch die Inszenierung, was besonders in 3D zur Geltung kommt.

Bessere Inszenierung, Karte im Blick

Der Konterangriff zählt zu den neuen Tricks, die Samus im Remake beherrscht.

Knifflig, aber sinnvoll verbessert

Ziemlich hilfreich, die Karte auf dem unteren Bildschirm.

Meinung Benjamin Braun

Wenn man einem Entwickler das Remake eines 1992 in Europa Metroidvania-Klassikers anvertraut, dann gibt es wohl kaum eine bessere Wahl als das spanische Studio Mercury Steam. Denn die Macher der letzten Teile der-Reihe kennen sich im Genre bestens aus. Bereits Mitte September ist es dann soweit: Mitlegen sie eine Neuauflage des zweiten Serienteilsvor, der Anfang der 90er für den Gameboy erschien.Es handelt sich allerdings nicht bloß um einen Neuaufguss mit bessere Grafik und überarbeitetem Sound. Samus Returns gibt der namensgebenden Heldin auch ein paar frische Fähigkeiten und erhöht den Spielkomfort, ohne den spielerischen Anspruch des Originals weichzuspülen.Besser auszusehen als das Monochrom-Grafik-Original auf dem Gameboy mag man als nicht ausufernd schwierige Aufgabe ansehen. Egal, ob diese Einschätzung überhaupt zutreffend ist oder nicht; was Mercury Steam auf den Konsolen der 3DS-Familie gelingt, ist nicht weniger als erstklassig. Jeder noch so feine Unterschied der unterschiedlichen Ausrüstungsteile von Kopfgeldjägerin von Samus Aran ist gut zu erkennen. Vor allem jedoch gelingt den Spaniern das Original mit famosen Charakteranimationen aufzuwerten. Wenn wir uns mit Samus an einer Kante hochziehen sieht das so galant aus, dass wir uns an diesem Bewegungsablauf kaum sattsehen können.Nicht anders sieht das bei Samus‘ Doppelsprung aus, bei dem die Protagonistin zu einem Salto ansetzt, bei dem selbstschwindelig geworden wäre – oder falls ihr schon etwas älter sein solltet:. Besonders gut gelungen ist Mercury Steam der 3D-Modus, auf den ihr, solltet ihr lediglich eine der 2DS-Varianten besitzen, bekanntlich verzichten müsst.Enorm plastisch kommen Samus, die Umgebung und die darin enthaltenen Gegner zur Geltung. So ähnlich wie schon beim exklusiv für New Nintendo 3DS erschienenen J-RPG Xenoblade Chronicles (im Test: Note 8.5 ) wirkt die Grafik im 3D-Modus sogar deutlich weicher. Die der geringen nativen Auflösung des 3DS geschuldeten Kanten an Spielfigur oder Umgebung fallen hier also deutlich weniger auf.In 3D läuft jedoch nicht bloß das eigentliche Spielgeschehen ab. Denn anders als im Gameboy-Original gibt es in Metroid – Samus Returns auch richtige Zwischensequenzen zum Einstieg oder auch, wenn ihr auf einen neuen Gegnertyp respektive Bossgegner trefft. Als großer Vorteil erweist sich auch die ständig auf dem unteren Bildschirm verfügbare Karte. Wir haben zwar auch damit immer wieder mal einen zerstörbaren Felsen übersehen, der in die richtige Richtung führt. Im Original wäre uns die Wegfindung aber gewiss deutlich schwieriger gefallen.Verbesserungen gibt es noch weitere in puncto Spielkomfort. Dass wir an Speicherpunkten unseren Spielfortschritt dauerhaft festhalten können, ist im Jahr 2017 (auch bei einer Neuauflage) aus unserer Sicht eine Selbstverständlichkeit. Es gibt an ein paar Stellen aber auch temporäre Checkpoints.Habt ihr also beispielsweise gerade ein neues Upgrade für Samus eingesammelt (den aufladbaren Beam, um damit Türen zu öffnen oder die Morth-Ball-Fähigkeit, mit der ihr euch durch enge Gänge rollt), startet ihr nach dem Ableben dort und nicht am letzten Speicherpunkt.Ein Selbstläufer ist Metroid – Samus Returns trotz leicht erhöhtem Komfort allerdings keinesfalls. Wie schon im Original müssen wir uns die Spielwelt nach und nach erschließen und neu erworbene Fähigkeiten oder Gadgets wie Ice oder Charged Beam nutzen, um Zugang in bislang nicht betretbare Bereiche zu erlangen.Trotz Karte und Co. erfordert das ein gutes Gedächtnis und einen ausgeprägten Orientierungssinn. Die Kämpfe selbst werden durch neue Fähigkeiten wie einen Konter-Schlag, der auf uns zuspringende Gegner kurzzeitig betäubt erweitert, aber ebenfalls nicht leichter.Der Konter erfordert nämlich ein gutes Timing. Andernfalls nimmt Samus viel Schaden und kippt nach ein paar wenigen Treffern aus den Latschen. Es gibt auch sonst noch ein paar neue Fähigkeiten, über die uns Nintendo allerdings noch nichts verraten lassen möchte.In jedem Fall könnt ihr in der Klassiker-Neuauflage auch schräg nach oben oder schräg unten schießen statt bloß nach oben und unten, links oder rechts. Bei letzterem braucht ihr zur Nutzung aber auch eine gewisse Eingewöhnung, denn schließlich wird der linke Analogknopf auch zur Bewegung selbst genutzt. Das Mehr an Optionen sorgt aber auch sonst für keinen niedrigeren Anspruch. Denn die Gegner werden im Vergleich mit dem Original schneller. Die Anforderungen sind also höchstens hier und dort in andere Richtungen abgewandert. Spaß macht das Ganze aber mindestens genauso viel wie das Original – wenn nicht sogar deutlich mehr. Und Amiibo-Support sowie passendes Amiibos wird es natürlich auch geben.Autor: Benjamin Braun (GamesGlobal)Das Gameboy-Original kenne ich nur vom Spielen bei Freunden, habe es also nie in Gänze genießen können. Ich bin froh, dass Nintendo hier nicht einfach eine audiovisuell gepimpte Neuauflage von Return of Samus abliefert, sondern Metroid – Samus Returns auch mit guten und sinnvollen Neuerungen abseits der (natürlich) erheblich verbesserten Grafik ausstattet. Besonders der 3D-Modus hat es mir angetan. Der sieht richtig gut aus und darin profitiert der Titel noch ein bisschen mehr von der ausgeweiteten Inszenierung durch Zwischensequenzen. Zuletzt lag mein 3DS vor allem als Staubfänger im Regal. Mitte September weiß ich, wofür ich ihn spätestens wieder aus dem Winterschlag wecken werde!