Star Wars - Battlefront 2: Weltraumschlachten auf der gamescom

PC XOne PS4

Vom kommenden Ego-Shooter Star Wars - Battlefront 2 gab es in den vergangenen Monaten bereits reichlich Videomaterial zu bestaunen. Was bisher allerdings fehlte, sind die Weltraumschlachten, die bereits im CGI-Ankündigungstrailer zum Spiel zu sehen waren. Diese will Electronic Arts im Rahmen der diesjährigen gamescom in Köln erstmals präsentieren.

Demnach werdet ihr einen Weltraumkampf zwischen zwei Piloten-Teams im Sternenjäger-Angriff-Modus vor der Kulisse der Originaltrilogie erleben. Die Dogfights werden auf der Multiplayer-Karte „Fondor - Imperiale Werft“ ausgetragen und unter anderem einen imperialen Sternenzerstörer, schnelle Jäger, schwere Bomber, legendäre Heldenschiffe und mehr bieten. Der Livestream dazu wird am 21. August, um 18:30 (deutscher Zeit) auf EA.com ausgestrahlt.

Der Livestream bietet einen ersten Blick auf die deutlich verbesserten Raumschlachten mit optimierter Steuerung, erweiterten Anpassungsmöglichkeiten und einem rollenbasierten Teamspiel mit einem brandneuen Klassensystem.

Die Fondor-Karte wird zusammen mit der Multiplayer-Map „Theed - Galaktischer Angriff“ in der geplanten Beta spielbar sein, die für die Vorbesteller des Spiels am 4. und für andere Teilnehmer am 6. Oktober starten wird. Die finale Version von Star Wars - Battlefront 2 wird ab dem 17. November dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.