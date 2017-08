Nier - Automata war laut Hideki Kamiya die Rettung für Platinum Games

PC PS4

Mit Nier - Automata (Testnote: 9.0) konnte das japanische Entwicklerstudio Platinum Games einen großen Erfolg verbuchen. Das Action-Rollenspiel verkaufte sich seit seinem Release im März bis Ende Mai mehr als 1,5 Millionen Mal und konnte die Erwartungen des Publishers Square Enix übertreffen. Wie Hideki Kamiya, der Mitgründer von Platinum Games, kürzlich via Twitter über Twitter (via Dual Shockers) verriet, hat dieser Erfolg das Studio gerettet. Dafür bedankte sich Kamiya vor allem bei Yoko Taro, dem Director hinter dem Spiel.

Wie es in dem Tweet heißt, konnte Platinum Games durch den Erfolg eine neue Fanbase und neue Mitarbeiter gewinnen, sowie viele hervorragende Bewerber anlocken und dem Studio große Vorteile bescheren. „Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass Platinum Games von Yoko Taro gerettet wurde. Ich kann ihm dafür nicht genug danken“, so Kamiya. Neben Nier - Automata war das Studio zuletzt auch gemeinsam mit Microsoft mit dem Action-Rollenspiel Scalebound beschäftigt. Das Projekt wurde allerdings Anfang des Jahres aufgrund interner Schwierigkeiten vom Redmonder Publisher eingestellt. Der Erfolg von Nier - Automata kam also gerade recht.

Bereits im Mai dieses Jahres gab Platinum-Games-Producer Atsushi Inaba an, dass derzeit an einer noch „form- und gestaltlosen IP“ gearbeitet wird, über die allerdings noch nichts bekannt ist. Darüber hinaus sagten die Entwickler letzten Monat in einem Interview, dass auch Interesse an einem Nachfolger von Nier - Automata, oder einem Remake des Vorgängers Nier (Testnote: 8.5) bestehe. Die endgültige Entscheidung darüber liege aber bei Square Enix. Man darf also gespannt sein, welches Projekt Platinum Games als nächstes ankündigen wird. Derzeit arbeitet das Studio gemeinsam mit Cygames (Publisher und Mitentwickler) an dem Action-Rollenspiel Granblue Fantasy - Project Re: Link, das nächstes Jahr für die PS4 erscheinen wird. Beide Studios entwickeln außerdem Lost Order, das für Mobile-Geräte (iOS und Android) geplant ist.