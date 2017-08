Im Montagmorgen-Podcast Nummer 222 sprechen Jörg und Benjamin unter anderem im Thema der Woche darüber, auf was sie sich auf der Kölner Spielemesse gamescom in der kommenden Woche am meisten freuen. Natürlich erzählen die beiden euch auch, was sie zuletzt gespielt haben und geben euch einen Ausblick auf die Inhalte der aktuellen Woche auf GamersGlobal.



Alle Themen in der Übersicht:

00:38 Einen wunderschönen Montagmorgen

01:20 Was haben wir zuletzt gespielt? Bei Benjamin war es unter anderem Matterfall .

. 02:00 Jörg hat manches auf iOS gespielt und bereitet fürs Wochenende den Spielemonat vor.

02:20 Der GG-Chef hat außerdem Xcom: War of the Chosen gespielt...

gespielt... 02:50 Benjamin sich auch noch mal What Remains of Edith Finch gegeben.

gegeben. 04:30 Benjamin lästert ein bisschen über Hellblade (im Test) ab.

(im Test) ab. 05:30 Jörg äußerst sich im Zusammenhang damit zur GG-Testphilosophie.

08:25 Zur Wochenvorschau : Hagen hat Agents of Mayhem getestet, Jörg beschäftigt sich unter anderem mit der Video-Show und hat Total War - Warhammer 2 gespielt. Benjamin ha t Metroid - Samus Returns auf 3DS sowie Matterfall von Housemarque gespielt und wird sich dann mit Uncharted: The Lost Legacy auseinandersetzen.

: Hagen hat getestet, Jörg beschäftigt sich unter anderem mit der Video-Show und hat gespielt. Benjamin ha auf 3DS sowie Matterfall von Housemarque gespielt und wird sich dann mit auseinandersetzen. 11:59 Die Crowdfunding-Aktion zur TGS 2017 läuft erfreulich gut.



14:50 Zum Thema der Woche: Freuen wir uns auf die gamescom und was sind unsere Highlights? – Jörg und Benjamin sprechen darüber, was uns auf der gamescom kommende erwartet. Wie läuft das überhaupt im Vorfeld und während der Messe für uns ab? Wer von GG ist da und wie kommen wir hin? All das und noch viel mehr erfahrt ihr aus dem Dialog zwischen Jörg und Benjamin.



– Jörg und Benjamin sprechen darüber, was uns auf der gamescom kommende erwartet. Wie läuft das überhaupt im Vorfeld und während der Messe für uns ab? Wer von GG ist da und wie kommen wir hin? All das und noch viel mehr erfahrt ihr aus dem Dialog zwischen Jörg und Benjamin. 29:59 Jörg gibt noch eine aktuelle Meldung in Sachen unkündbarer Zeitungsabos ab.

30:57 Zur User-Frage von LRod , der wissen will, wie gut Jörg Japanisch kann.

, der wissen will, wie gut Jörg Japanisch kann. 33:48 Die Retro Gamer 3/2017 liegt ab Donnerstag im Kiosk. Was ist alles drin?

liegt ab Donnerstag im Kiosk. Was ist alles drin? 36:41 Tschüss bis nächste Woche.

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch gleich unter dieser News herunterladen oder anhören, jetzt auch via YouTube. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes. Eure Userfragen stellt ihr bitte wie gewohnt in den Kommentaren.