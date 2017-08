Conan Exiles: Über eine Stunde Gameplay aus der Xbox-Version

PC XOne PS4

Am Mittwoch, den 16. August wird das kommende Survival-Rollenspiel Conan Exiles bekannterweise in das Xbox-Preview-Programm starten. Anlässlich der Veröffentlichung hat der verantwortliche Entwickler Funcom vor Kurzem ein neues Livestream exklusiv auf Mixer.com ausgestrahlt, im Rahmen dessen der Creative Director Joel Bylos und der Community Manager Jens Erik mehr als eine Stunde Gameplay aus der Konsolenumsetzung des Spiels präsentierten. Auf YouTube wurde nun ein Video-Mitschnitt des Livestreams hochgeladen. In diesem bekommt ihr verschiedene Aspekte des Spiels, wie Housing, Kampf und Erkundung zu sehen.

Im März diese Jahres gab Funcom bekannt, dass es in der Konsolenfassung keine komplette Nacktheit geben wird. Wie der Entwickler nun allerdings erklärte, gilt dies nur für die US-Version. Die Europäische Fassung wird demnach komplett unzensiert erscheinen. Mit dem Start der Preview-Phase für die Xbox One werden PC-Spieler auch mit dem geplanten Update „Der eisige Norden“ versorgt, der die Spielwelt nach Angaben der Entwickler um 70 Prozent erweitern soll. Die Preview-Version wird in den USA für 34,99 US-Dollar angeboten. Der Preis hierzulande ist zwar noch nicht bekannt, dürfe aber ähnlich ausfallen. Die PC-Version kostet 29,99 Euro. Die Finale Version wird nach dem Ablauf der Early-Access- / Preview-Phase deutlich mehr kosten.