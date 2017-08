Etrian Odyssey 5 - Beyond the Myth: Release-Termine für den Westen bekannt

3DS

Nachdem schon bekannt war, dass das bereits in Japan erhältliche Etrian Odyssey 5 - Beyond the Myth im Herbst dieses Jahres im Westen veröffentlicht werden soll, hat der Publisher Deep Silver nun die konkreten Release-Termine bekanntgegeben. Erscheinen soll der 3DS-exklusive Dungeon-Crawler-Titel demnach in Nordamerika am 17. Oktober dieses Jahres, während die Veröffentlichung hierzulande auf den 3. November datiert wurde.

Bis zum Release dauert es also noch ein wenig, daher versorgt uns der Hersteller Atlus mit einem weiteren Trailer zu einer der wählbaren Klassen des RPGs, den ihr euch nachfolgend unter diesen Newszeilen anschauen könnt. Im besagten Video-Clip steht mit dem "Fencer" diesmal ein Nahkämpfer im Fokus, der die gegnerischen Reihen mit eleganten, aber tödlichen Degen-Attacken lichten kann. Des weiteren sind kurze Gameplay-Szenen aus dem Titel zu sehen.

Im neuesten Teil der Etrian-Serie, die 2007 ihre Premiere feierte, dient als neuer Abenteuerspielplatz der gewaltige Baum Yggdrasil, den ihr mit eurer Party erklimmen sollt. Um dieser Aufgabe gewachsen zu sein, steht euch eine reichhaltige Auswahl an Rassen und Charakterklassen zur Verfügung, aus der ihr eure fünfköpfige Start-Gruppe zusammenstellt. In den rundenbasierten Kämpfen, die euch in den verschiedenen Spielarealen erwarten, sammelt ihr gegen eine Vielzahl an Widersachern Erfahrungspunkte, um eure Helden beim Stufenaufstieg zu spezialisieren oder diese sogar noch mit einer zweiten Klasse zu versehen.