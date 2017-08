PC XOne PS4

Willkommen zu unserer zweiten "Stunde danach", einem durch fleißiges Spenden bei der Weihnachtsaktion 2016 freigeschaltetem Inhalt. Wiederum ist sie nicht nur für aktive Premium-User zugänglich, sondern auch für aktuell premiumlose-Spender. Gehört ihr keiner der beiden Gruppen an, bleibt euch nur der Einmalkauf.Während sich in der ersten Stunde danach Heinrich und Jörg erneut mit Legend of Zelda: Breath of the Wild befasst haben, geht es dieses Mal um– das allerdings nur einer der Beiden tatsächlich weitergespielt hat. Wie findet Heinrich das Werk, nachdem er am Ende der ersten Stunde doch wenig euphorisch war. Wie kam es überhaupt, dass er es noch mal angefasst hat? Und wo steht er jetzt im Spiel? Das erfahrt ihr bei der (fast) gewohnten Eingangsmoderation, bevor ihr dann zahlreiche von uns ausgewählte und geschnittene Szenen aus der Spielstunde seht. Dann folgt ein längeres Fazit.Wir wünschen viel Spaß beim Ansehen!