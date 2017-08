WWE 2K18: Neue Spotlight-Episode zeigt Grafikverbesserungen im Spiel

Switch XOne PS4

Die beiden Entwicklerstudios Yuke's und Visual Concepts haben zum Wochenende hin die inzwischen vierte Episode der Spotlight-Serie zum kommenden Wrestling-Spiel WWE 2K18 auf YouTube veröffentlicht. In dieser rücken die Macher die grafischen Verbesserungen in den Vordergrund und zeigen wie der neue Titel im Vergleich zum Vorgänger WWE 2K17 aussieht.

Wie der Visual Concepts' Creative Director Lynell Jinks in dem Video verrät, wurden zahlreiche Änderungen und Optimierungen für den neuesten Teil der Spielserie vorgenommen. Neben einer kompletten Überholung sämtlicher Assets (inklusive Gegenständen, Umgebungen und den Superstars selbst) wurde hier unter anderem auch an der Beleuchtung, den Shadern und der Rendering-Qualität gedreht, was Jinks anhand von Vergleichsbildern mit Wrestlern, wie Brock Lesnar und Seth Rollins veranschaulicht. Einige ältere Superstars, die schon seit WWE 2K15 dabei waren, wie etwa Randy Orton, wurden gleich komplett neue eingescannt. WWE 2K18 wird ab dem 17. Oktober dieses Jahres für Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch erhältlich sein.