Shroud of the Avatar: Roadmap nach Episode 1

PC Linux MacOS

Ende des Jahres soll die erste Episode von Shroud of the Avatar (zur Stunde der Kritiker), dem neuen MMO von Richard Garriott, erscheinen. Nun hat sich Starr Long, der ausführende Produzent, auf dem firmeneigenen Blog zu den Plänen nach Episode 1 geäußert. Es ist eine grobe Auflistung aller Ideen, die in mehreren Besprechungen für die nächsten Episoden erdacht wurden. Long weist aber explizit darauf hin, dass nichts davon bestätigte Features sind.

So soll es für jede weitere Episode neue Landmassen, Abenteuerareale und Städte geben, die von den Spielern entsprechend wieder besiedelt werden können. Dabei soll die weiterführende Geschichte immer jeweils mindestens 40 Stunden betragen. Als weitere spielbare Rasse sollen die Elfen hinzugefügt werden. Es soll selbst steuerbare Schiffe in unterschiedlichen Größen inklusive Schiffskämpfe und Seeungeheuer geben. Die Errichtung von eigenen Häusern soll zum Beispiel um Dungeons erweitert werden können. Ebenso geplant ist eine First-Person-Perspektive mit Controllerunterstützung. Eine genaue und ausführliche Auflistung aller geplanten Features könnt ihr dem Blogeintrag entnehmen, den wir in den Quellen unter dieser News verlinkt haben.