Destiny 2: Über 80 Missionen und PVE-Aktivitäten und weitere Details

PC XOne PS4

In der neusten Ausgabe des britischen Printmagazines EDGE wurden neue Details zu Destiny 2 (im E3-Anspielbericht) veröffentlicht. Die wichtigsten Punkte aus dem Artikel wurden von einem Abonnenten auf Reddit zusammengefasst. Demnach wird das Spiel in der finalen Version mehr als 80 Missionen und PVE-Aktivitäten umfassen, die laut den Entwicklern „sehr gehaltvoll“ in Hinblick auf die Länge, Herausforderung, Geschichte und Belohnung sein werden. Das Team hat so viele Inhalte kreiert, dass es an einem bestimmten Punkt der Entwicklung mehr Content als Fortschritt im Spiel gab. Inzwischen wurden diese beiden Aspekte aber in Einklang gebracht.

Wie es zudem heißt, werden die Dämmerungsstrikes in Destiny 2 einen Zeitlimit haben, der je nach Strike unterschiedlich lang ausfallen wird. In einem der Beispiele musste ein Strike innerhalb von 13 Minuten absolviert werden, weshalb effizientes und strategisches Vorgehen ent­schei­dend sein wird. Erwähnt wird außerdem, dass die Konsolen-Beta ein wichtiges finales Detail vermissen ließ in Hinblick darauf, wie sich die Energiewaffen auf die KI-Gegner mit einem Elementarschild auswirken. Im fertigen Spiel werden die Schilde explodieren, wenn diese erschöpft sind, wobei die Explosion sich auch auf nahestehende Gegner auswirken wird.

Bei ihrem Besuch im Bungie-Studio haben die Kollegen von EDGE offenbar noch mehr vom Spiel gesehen, worüber sie allerdings noch nicht sprechen dürfen. Eines dieser Details betrifft die Jäger-Klasse. Worum es genau ging verraten die Tester zwar nicht, merken allerdings an, dass sie mit dem Gezeigten sehr zufrieden waren und glauben, dass die Klasse sich „sehr gut entwickeln wird“. Erwähnt wurden außerdem die Anpassungen bei den Super-Angriffen und Granaten, deren Abklingzeiten nun viel kürzer als in der Beta ausfallen und offenbar durch aggressiveres Vorgehen im Spiel schneller wieder aufgeladen werden können. Das Ganze wurde anhand eines exotischen Brustschutzes für die Warlock-Klasse demonstriert, der den Charakter, ähnlich wie der exotische Helm des Titanen „Empyrean Bellicose“, durch die Luft schweben lässt. Der Schaden, den ihr im Flug verursacht, lädt die Cooldowns der Granaten schneller auf.

Auf dem YouTube-Kanal „MoreConsole“ wurde darüber hinaus ein Video veröffentlicht, das sich noch näher mit den Details aus dem EDGE-Artikel beschäftigt. Dieses verrät unter anderem, dass ihr bei bestimmten Missionen nicht in der Lage sein werdet, eure Loadouts zu ändern, weshalb ihr eure Waffen und eure Unterklasse vorher mit Bedacht wählen müsst. Wie es zudem heißt, werden Spieler von Clan-Mitgliedschaften profitieren. Sollten eure Verbündeten beispielsweise einen Dämmerungsstrike in eurer Abwesenheit meistern, werdet ihr bei eurer Rückkehr ins Spiel ein Belohnungspaket erhalten. Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.