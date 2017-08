Papers, Please: Kurzfilm zur Einreise-Simulation in der Umsetzung

PC iOS MacOS

Im Jahre 2013 veröffentlichte der Entwickler Lucas Pope sein, schwer in eine der branchenüblichen Kategorien einsortierbares Spiel Papers, Please (zum User-Test Papers, Please). In der folgenden Zeit verkaufte sich das Spiel überraschend gut und sammelte fleißig Auszeichnungen wie zum Beispiel den Award für Strategie und Simulation der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) oder den Preis für "Exzellenz in Erzählung" auf dem Independent Games Festival. Jetzt soll ein Kurzfilm zu eben diesem Spiel und seiner brisanten Thematik entstehen. Ein kurzer Trailer wurde in der letzten Woche, zu dem bereits im Mai angekündigten Projekt, veröffentlicht. Ihr könnt ihn euch gleich am Ende dieser News anschauen.

Sowohl das Spiel als auch der Film Papers, Please spielen in den 1980er Jahren, in dem fikitven, kommunistischen Land Artstozka. Hauptperson ist ein Einwanderungs-Inspektor. Seine Aufgabe ist es, die Dokumente der Ein- und Ausreisenden zu bearbeiten. Das knifflige an dieser Aufgabe ist zu entscheiden, wer aufrichtig ist und wer ein Spion oder ein Verbrecher sein könnte. Aber auch, oder gerade vielmehr, machen die ganz normale Personen mit ihren ganz eigenen Problemen, abseits jeglicher Kriminalität, die Aufgabe des Inspektors zu einem Belastungstest für die Menschlichkeit. Mit der Zeit drängt sein Vorgesetzter ihn, die Arbeit immer schneller zu erledigen, was durchaus auch im Interesse des Protagonisten ist. Denn er muss genug Geld für seine Familie verdienen – und natürlich lockt mit mehr Einkommen auch die Aussicht auf mehr Komfort und Annehmlichkeiten. Macht der Inspektor aber bei seiner Arbeit, im Sinne des Systems Artstozkas, Fehler, drohen ihm Lohnentzug und Strafen.

Umgesetzt wird der Kurzfilm von den beiden angehenden, russischen Filmemachern Liliya und Nikita Ordynskiy vom Moskauer Institut für Fernsehen und Rundfunk. Der Inspektor wird von dem, hierzulande eher unbekannten, Schauspieler Igor Savochkin dargestellt. Der veröffentlichte Teaser kündigt den Film für dieses Jahr an, ein genaues Datum oder auch die Art der Veröffentlichung sind noch nicht bekannt.