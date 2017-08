Mittelerde - Schatten des Krieges: Cirith Ungol im neuen Video

PC XOne PS4

Zum Open-World Action-Adventure Mittelerde - Schatten des Krieges (Preview) gibt es neues Videomaterial zu bestaunen. So hat Monolith Productions kürzlich wieder einen Livestream ausgestrahlt, im Rahmen dessen der Twitch-Host Jared Rabago und der Studio-Director of Art Phil Straub, der als „Special Guest“ dabei war, die Region Cirith Ungol im Spiel erkundet haben. Laut Straub befindet sich Cirith Ungol an einem der am höchsten gelegenen Orte in Mittelerde, weshalb die Entwickler die Region als eine „Festung in den Wolken“ bezeichnen.

Den rund einstündigen Video-Mitschnitt der Live-Ausstrahlung könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Mittelerde - Schatten des Krieges wird hierzulande ab dem 10. Oktober dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4, digital und im Handel erhältlich sein.