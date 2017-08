Spieleveteranen-Podcast #101: Ultima 7 als Altes Spiel

PC MacOS

Nach der großen Spieleveteranen-Cast-Jubiläumsfolge #100 ist gestern der nächste Patreon-Podcast, also #101, erschienen. Denn neben der aufwändigen monatlichen Folge "frei für alle" gibt es auch jeden Monat eine vollwertige Folge nur für Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse. Nicht zu vergessen: Seit Erreichen der 2000-Dollar-Stufe freuen sich alle Hörer auch über etwa eine Folge des Spieleveteranen Express. Und sollte demnächst die 3000-Dollar-Stufe erreicht werden, so wird es einen monatlichen Offtopic-Podcast geben.

Aber nun zu Folge #101: In dieser entführen euch die Spieleveteranen nach Britannia, Jörg und Heinrich schlagen ihre Zelte bei Ultima 7: The Black Gate auf. Sie beleuchten die Entwicklung des Rollenspiel-Meilensteins, zitieren Schöpfer Richard Garriott und schlagen nach, was die Fachpresse vor rund 25 Jahre dazu meinte. Zuvor widmen sie sich wie gewohnt aktuellen Aufregern und Ankündigungen, von Jeff Minters‘ Tempest-Comeback bis zu irritierenden Schatten des Krieges-Mikrotransaktionen. Zum Abschluss greifen wir einige Hörerkommentare, unter anderem von GamersGlobal.de, zur Jubiläumsfolge auf und blicken auf die voraussichtlichen Themen der kommenden Podcast-Episoden.

Wenn ihr an dieser Folge und weiteren Zusatzepisoden interessiert seid, könnt Ihr uns auf Patreon unterstützen. Den kompletten Bonus-Content gibt es für alle Spieleveteranen-Backer ab der $5/Monat-Kategorie. Und: Diese können auch rückwirkend alle Patreon-only-Casts hören!

0:00:45 News & Smalltalk

0:04:14 Gemischte News: Jeff Minter entwickelt Tempest 4000, Mittelerde: Schatten des Krieges irritiert mit Mikrotransaktionen, das Rollenspiel Grimoire wurde nach 20 Jahren Entwicklungszeit veröffentlicht, UFO 50 verspricht 50 neue Spiele im Retro-Stil und John Romero hat eine Anekdote zur Entstehung der Doom-Packungsartwork.

0:28:04 Was haben wir zuletzt gespielt? Mass Effect Andromeda, Strategic Command WWII: War in Europe, Ultimate General: Civil War, DLC für Warhammer: Total War und The Long Dark.

0:41:14 Das alte Spiel: Ultima 7

0:42:05 Jörg bekennt: »Ich bin Ultima-Fan«. Jugenderinnerungen an frühe Serienteile und PC-Einkaufsfahrten. Warum gilt der 25 Jahre alte 7. Teil als besonderer Höhepunkt?

0:53:10 Die Handlung von Ultima 7, Richard Garriotts Serienlieblinge und seine Bösewicht-Inspirationsquelle.

1:01:30 Was ist uns beim erneuten Spielen aufgefallen, wie haben sich die Innovationen von 1992 gehalten? Gedanken über Dialogsystem, Hunger und (Un-)Ordnung im Inventar.

1:11:27 Richard Garriott erinnert sich: Das war seine Vision für die interaktive Spielwelt – und wie sein Team zunächst daraus reagierte.

1:23:50 Was war eigentlich Ultima 7, Part 2: The Serpent Isle?

1:28:02 Wie hat die Fachpresse das Spiel damals bewertet? Zitate aus Power Play & Co.

1:41:44 Ultima 7 kann man immer noch kaufen. Wie lautet unser Fazit aus heutiger Sicht?

1:44:22 Hörer schreiben, Veteranen antworten

1:45:00 Über Spieleveteranen-Episoden wird auf Spieleveteranen.de, Patreon und GamersGlobal diskutiert. Wir antworten auf einige Kommentare zu Episode 100.

2:00:47 Vorschau

2:00:54 Podcast 102 (für alle), zweite August-Hälfte.

2:00:54 Podcast 103 (für Patreon-Unterstützer), erste September-Hälfte.

2:08:52 Abspann