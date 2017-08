Sonic Mania: PC-Version verschiebt sich und Opening Video veröffentlicht

PC Switch XOne PS4

Der Release-Termin für die PC-Version von Sonic Mania wird um zwei Wochen nach hinten verschoben. Sega hatte ursprünglich geplant alle Ableger am 15. August zu veröffentlichen (mehr dazu in unserer News: Sonic Mania ab dem 15. August, neuer Trailer und Pre-Order-Optionen), kann dies aber für den PC-Ableger des Spiels nicht einhalten. Stattdessen wird nun der 29. August als neuer Termin für die PC-Version genannt. Die Versionen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen wie angekündigt am 15. August.

Aaron Webber, Manager für Soziale Medien und PR, gibt als Grund für die Verzögerung an, dass das Team hinter Sonic Mania noch etwas mehr Zeit für den Feinschliff benötigt. Es gibt dennoch ein Trostpflaster für die längere Wartezeit: Wenn ihr euch die Sonic Mania Collector's Edition vorbestellt habt oder alternativ die normale digitale Version auf Steam, bekommt ihr zum 15. August das original Sonic the Hedgehog kostenlos dazu. Solltet ihr bereits Sonic the Hedgehog in eurer Steam-Bibliothek haben, bekommt ihr stattdessen einen Gift-Code für einen Freund zugesandt.

Um euch die Wartezeiten etwas zu versüßen, wurde das Opening für Sonic Mania vorzeitig veröffentlicht. Ihr könnt euch das Video direkt unter dieser News anschauen.