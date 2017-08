Assassin’s Creed Origins: Kampfsystem ausführlich im Video vorgestellt

PC XOne PS4

Wie Ubisoft bereits im Rahmen der diesjährigen E3 offenbarte, wird das kommende Action-Adventure Assassin’s Creed Origins (Preview) auf ein aktives Kampfsystem setzen. Im Zuge des Events und auch kurz darauf konnten wir bereits diverse Clips sehen, in denen die Kämpfe demonstriert wurden. In einem neuen Video der US-Kollegen von IGN.com geht der Game Director Ashraf Ismail noch einmal auf die Veränderungen ein und erklärt, wie Angriffe und Verteidigung funktionieren. Nebenbei gibt es natürlich reichlich Kampfszenen zu sehen.

Laut dem Entwickler verfügt ihr im Spiel über leichte und schwerer Attacken. Während leichte Attacken primär zum Angriff verwendet werden, sind schwere Hiebe perfekt dazu geeignet, die Verteidigung der Gegner zu durchbrechen, oder sie von den Beinen zu holen. Beide Angriffsarten lassen sich auch miteinander kombinieren. Eure Angriffe steigern zudem euren Adrenalinpegel und ihr könnt bei vollem Balken noch zerstörerischere Angriffe ausführen. Jede Waffe bringt dabei eigene Spezialattacken für den Adrenalinmodus mit sich. Es kann nur ein einzelner kraftvoller Streich, ein Kettenangriff oder der sogenannte „Fury-Mode“ sein. Beim letzteren werden alle eure Angriffe für zehn Sekunden verstärkt und ihr könnt kräftig Schaden austeilen.

Was die Verteidigung angeht, so werdet ihr im Kampf eure Position stets im Blick behalten müssen, denn euer Schild schützt euch zwar vor den Frontalangriffen, bei den Attacken in den Rücken seid ihr aber schutzlos. Die gegnerischen Angriffe lassen sich auch parieren und eine perfekte Parade kann euren Widersacher ins Straucheln bringen, was euch einen Gegenangriff ermöglicht. Im weiteren Verlauf spricht Ismail noch unter anderem über Waffenarten, Attribute und mehr. Das besagte Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Wie sich das Kampfsystem anfühlt, könnt ihr noch diesen Monat auf der gamescom in Köln erfahren (22. bis 26. August). Dort wird Assassin’s Creed Origins am Stand von Ubisoft spielbar sein.