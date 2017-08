GOG: War-Strategy-Sale mit bis zu 80 Prozent Rabatt

Bei GOG.com könnt ihr an diesem Wochenende im Rahmen des War-Strategy-Sales diverse Titel mit Kriegsthematik zu teilweise bis zu 80 Prozent reduzierten Preisen erwerben. Unter anderem werden hier Spiele aus Serien, wie Empire Earth, Men of War, Blitzkrieg und Codename Panzers günstiger angeboten. Nachfolgend ein paar Beispiele aus dem Store (die komplette Liste mit Rabatten könnt ihr wie gewohnt unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):