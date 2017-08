PC Switch XOne PS4

Die Green Hill Zone. Gemeinsam mit Tails macht ihr euch auf den Weg.

Sonic Homecoming

Auch wenn es hoch her geht, solltet ihr immer die Übersicht behalten.

Technik und Fazit

Action-Jump'n'run

Einzelspieler und lokaler Koop

Für Einsteiger und Kinder geeignet

Preis am 14.8.2017: 19,99 Euro (auch für PC, Xbox One und Switch erhältlich)

In einem Satz: Gelungenes Comeback des blauen Igels

Jede Woche stellt der PSN-Check ein interessantes Downloadspiel aus dem PSN-Store vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Die Spielereihe um den blauen Igel Sonic umfasst mittlerweile, alle Gastauftritte in anderen Spieleserien mit eingerechnet, mehrere Dutzend Titel. Mitgesellt sich nun einer dazu, der den klassischen 2D-Look der Spiele mit heutiger Technik verbinden soll. Wir prüfen, ob die versprochenen "60 Bilder pro Sekunde und die pixelperfekte Spielmechanik" erreicht wurden und inwieweit der versprochene Fanservice in den neugestalteten Leveln Einzug hält.Wir starten das Spiel und vernehmen zunächst das vom Minichor intonierte, langgezogene "Seeeeegaaaaa", bevor sich anschließend die bekannte Intro-Musik von Sonic erhebt. Selbst unserem Autor hat sich die Melodie bestens eingeprägt, auch wenn er bei weitem nicht so viel Zeit mit dem rasenden Igel als mit dem schnauzbärtigen Klemptner verbracht hat.Das erste Gebiet, das ihr als Sonic und Tails gemeinsam durcharbeitet ist die berühmte Green Hill Zone, die nun im bunten, frischen Glanz erstrahlt und Fanherzen höherschlagen lassen wird. Wir bewegen den Stick vorsichtig nach rechts und schon saust Sonic davon. Die ersten 100 Meter sind wie ein nach Hause kommen. Schnell hüpfen wir die einzelnen Ebenen nach oben, lassen uns im nächsten Moment auf einen Gegner fallen, sammeln nebenher dutzende Ringe ein und rollen durch Röhren an dessen Enden wir uns hoch in den Levelhimmel schießen lassen, um weitere Ringe zu erhalten. Und alles im Wahnsinnstempo. Kurzum: Es ist eine helle Freude und fühlt sich verdammt gut an.Wer die Green Hill Zone noch kennt, der weiß, dass es zudem noch eine ganze Menge mehr zu entdecken gibt, bevor ihr euch dem ersten Endgegner stellt, der noch ziemlich unbeeindruckend ist. So warten zuvor Bonuslevel und ganze Ansammlungen an Ringen darauf, von euch gefunden zu werden. Inwieweit sich dieses überarbeitete erste Level allerdings auch inhaltlich vom Original unterscheidet, vermögen wir nicht zu sagen und überlassen das den Experten. Was wir aber sagen können: Alle Level, auch die späteren, sind stimmig aufgebaut und lassen sich intuitiv durchspielen. Wenn es rechts nicht weitergeht, probieren wir es links rum, geht es da auch nicht weiter, versuchen wir nach oben oder unten zu gelangen.Vorbei sind die unwürdigen Zeiten, in denen wir Sonic durch lausige 3D-Welten manövrierten, die mehr Frust als Spielfreude bereiteten. Zurück in der angestammten 2D-Sidescrolling-Welt entfaltet Sonic Mania sein ganzes Potenzial und weiß sehr gut zu gefallen. Vor allem die Technik wurde ordentlich aufgebohrt, sodass wir butterweich durch die Level flitzen können ohne jegliche Ruckler wahrnehmen zu müssen. Optisch bekommen wir zwar immer noch Pixelgrafik präsentiert, die in diesem Falle aber überhaupt nicht stört, da das Spielgeschehen so schnell an uns vorbeirast, dass wir die altertümliche Grafik eh kaum wahrnehmen. Sollten wir uns doch mal die Zeit nehmen uns umzusehen, fallen uns satte Farben auf, mit denen alle Gegner und die Levels nachgebessert wurden. Akustisch ist der Soundtrack eh über jeden Zweifel erhaben und dudelt fröhlich passend im Hintergrund.Wer schon immer ein Herz für Sonic hatte, der kommt bei Sonic Mania voll auf seine Kosten. Die neugestalteten, aber auch die alten Level, (wir verraten nicht, was ihr erwarten dürft) sind toll designt und überarbeitet worden, sodass nicht nur alten Hasen hier das Herz aufgehen wird. Auch neue Hasen bekommen ein Spiel, dass sich am Ursprung der Serie orientiert und das, was es im Vorfeld versprochen hat, auch liefert und ordentlich Laune macht. Die haargenaue Steuerung weiß ebenso zu gefallen, sodass ihr getrost zuschlagen und euch in der Welt Sonics verlieren könnt.