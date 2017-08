No Man's Sky: Update 1.3 veröffentlicht / Patchnotes

PC PS4

Mit „Atlas Rises“ hat Hello Games nach den beiden Patches „Pathfinder“ und „Foundation“ das inzwischen dritte große Update (Version 1.3) für sein Sandbox-Weltraumspiel No Man’s Sky (Testnote: 6.0) veröffentlicht. Dieses bringt neben zahlreichen Fehlerbehebungen noch eine komplett neue, rund 30 Stunden lange Kampagne mit einer „umfang- und wendungsreichen Story“, prozedural generierte Gildenmissionen, Schnellreiseportale, neue Designs für S-Klasse-Schiffe, sowie einen limitierten Koop-Modus für bis zu 16 Spieler mit sich. Beim letzteren sehen sich die Spieler jeweils als schwebende Orbs und können sich via Voice-Over-IP verständigen.

Darüber hinaus bringt das Update laut dem Studio noch diverse Verbesserungen, unter anderem bei der grafischen Darstellung (Texturen und Umgebungen), der Benutzeroberfläche, dem Levelsystem für Wirtschaft, Konflikt und Vermögen, sowie dem interstellarer Handel und den Weltraumschlachten (Steuerung, Waffen und KI) mit sich. Die kompletten Patchnotes (in englischer Sprache) sind auf der offiziellen Homepage von Hello Games zu finden. Einen Trailer zum Update 1.3 könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen: