Moons of Madness: Psychologisches Weltraum-Horror-Spiel angekündigt

PC XOne PS4

Das in Norwegen ansässige Studio Rock Pocket Games hat mit Moons of Madness ein von H.P. Lovecraft inspiriertes, psychologisches First-Person-Science-Fiction-Horrorspiel angekündigt. In dem auf der Unreal Engine 4 basierenden Titel schlüpft ihr in die Rolle des Astronauten Shane Newehart und müsst die übernatürlichen Ereignisse auf der Forschungsstation „Trailblazer Alpha“, einem wissenschaftlichen Außenposten auf dem Planeten Mars, erforschen.

Das Spiel soll nach Angaben von Rock Pocket Games die reale Wissenschaft, die auf der sorgfältigen Analyse der NASA- und Space-X-Forschungen basiert, mit den typischen Lovecraft-Horror-Elementen verbinden. Der Wahnsinn im Spiel wird laut den Machern mit den sogenannten „Zone Outs“ simuliert, in denen der Spieler Halluzinationen und Visionen ausgesetzt wird, die er verstehen muss und die die Geschichte des Spiels vorantreiben. Weitere Story- und Gameplay-Details könnt ihr der offiziellen Homepage des Spiels entnehmen.

Moons of Madness soll zwar erst im kommenden Jahr für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Interessierte Spieler bekommen allerdings bereits diesen Monat, im Rahmen der gamescom in Köln die Möglichkeit, das Spiel am Indie-Arena-Stand (A020) in Halle 10.1 selbst auszuprobieren. Einen Ankündigungstrailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. In den Quellenangaben findet ihr zudem ein rund 23 Minuten langes Gameplay-Video, das die Kollegen von Gamespot auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht haben.