Minecraft Story Mode: Episode 2 startet am 15. August, neuer Trailer

PC XOne PS4 iOS MacOS Android

Erst im Juli hatte Telltale Games die zweite Staffel von Minecraft Story Mode gestartet. Offenbar wollen es die Kalifornier beim Story-Adventure zur Mojang-Marke wie schon bei Staffel 1 machen und im monatlichen Abstand die Episoden auf PC, Xbox One, PS4 und Co. bereitstellen. Denn kürzlich gab der Entwickler bekannt, dass bereits am 15. August die zweite der fünf Episoden der zweiten Staffel von Minecraft Story Mode, Giant Consequences, erscheinen wird.

Darüber hinaus veröffentlichte Telltale Games einen frischen Trailer, den ihr euch direkt unter dieser News anschauen könnt. Zuletzt hatte Telltale Games zur Reihe bekannt gegeben, dass sie schon bald auch ihren Weg auf die Switch finden wird. Zumindest die erste Staffel wird für die neue Nintendo-Konsole als Komplettpaket und auch als Retailfassung erscheinen.