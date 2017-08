South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe: Ubisoft nennt PC-Systemvoraussetzungen

PC XOne PS4

South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

Nach mehreren Verschiebungen wird Ubisofts Rollenspiel South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe (Preview) am 17. Oktober für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Kürzlich hat der französische Publisher die finalen Systemvoraussetzungen für PC veröffentlicht, die ihr euch weiter unten in dieser News zu Gemüte führen könnt. Welche Grafikkarten von Nvidia und AMD im Einzelnen unterstützt werden, könnt ihr im Ubiblog nachlesen.

Minimale Systemvoraussetzungen:

Betriebssystem: Windows 7 (nur 64-Bit)

Prozessor: Intel Core i5 2400 oder AMD FX 4320

Grafikkarte: GeForce GTX 560Ti/ Radeon HD 7850

Arbeitsspeicher: 2 GB RAM

Empfohlene Systemkomponenten:

Windows 10 (nur 64-Bit)

Prozessor: Intel Core i5-4690K/ FX-8350

Grafikkarte: GeForce GTX 670/ Radeon R9 280X

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe ist der Nachfolger zum 2014 veröffentlichten RPG South Park - Der Stab der Wahrheit (im Test: Note 8.5). Anders als der Vorgänger wird der neue Teil nicht von Obsidian Entertainment entwickelt und wird zudem komplett mit den deutschen Originalsprechern der TV-Vorlage für den hiesigen Markt synchronisiert. Auch die deutsche Verkaufsversion kann auf Wunsch im englischen Original gespielt werden, wobei die an der Entwicklung des Spiels beteiligten Serienschöpfer Matt Stone und Trey Parker den Großteil der Sprechrollen selbst übernehmen.