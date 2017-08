GG-Blitzaktion: Gewinnt PS4-Codes für Plattformer Toby - The Secret Mine [beendet]

PC XOne PS4 WiiU iOS Linux MacOS Android

Toby - The Secret Mine ab 19,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die Blitzaktion ist beendet. Gewonnen haben unsere Userund. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Spiel!Rätsel-Plattformer im Stil vongefallen euch? Dann könnt ihr in unserer heutigen Blitzaktion ein passendes Spiel gewinnen, nämlichvom tschechischen Indie-Entwickler. Im Abenteuer mit Scherenschnitt-artiger Optik müsst ihr euch einer finsteren Macht entgegenstellen, fiese Fallen umgehen und rätsellastige Jump-and-run-Passagen bewältigen und nebenher eure Freunde aus den Fängen eurer Widersacher befreien.Gleich drei Download-Codes für Sonys PlayStation 4 können die Teilnehmer unserer Blitzaktion gewinnen. Alles, was ihr für eure Gewinnchance tun müsst, ist einen Kommentar unter dieser News zu hinterlassen, in dem ihr uns mitteilt, dass ihr gewinnen möchtet. Das müsst ihr bis zum Ende der Blitzaktion, heute, Samstag, den 12. August um 23:59 Uhr. Nur dann landet ihr im Lostopf, aus dem heraus wir die drei Gewinner nach dem Zufallsprinzip bestimmen.Gewinnen könnt ihr einen der Codes zu Toby - The Secret Mine aber nur, wenn ihr euren Kommentar bis zum genannten Termin als registrierter User postet. Solltet ihr noch kein Nutzer-Konto auf GamersGlobal haben, ist das kein Problem. Das könnt ihr nämlich auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten ändern und im direkten Anschluss an eure Registrierung zu identischen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen.Toby - The Secret Mine gibt es übrigens auch für PC, Xbox One und WiiU. Für PS4 können Interessierte die Disc-Version von Publisher Headup Games im Einzelhandel erstehen.Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!