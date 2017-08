Humble Store: Final Fantasy Weekend gestartet

PC 360 PS3

Humble hat zum Wochenende hin einen Final-Fantasy-Sale in seinem Store gestartet, bei dem ihr diverse ausgewählte Ableger des japanischen Franchises, darunter Final Fantasy 8, Final Fantasy 10 / 10-2 HD Remaster (Testnote: 8.5), Final Fantasy Type-0 HD und Lightning Returns - Final Fantasy 13 (Testnote: 8.5), mit einem Preisnachlass von 50 Prozent bekommt. Außerdem wurden noch die beiden Square-Enix-Titel Front Mission Evolved und The Last Remnant (Testnote 8.0) im Preis gesenkt. Die Rabattaktion dauert bis zum kommenden Montag, den 14. August 2017. Nachfolgend alle reduzierten Titel und Preise im Überblick: