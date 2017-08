Fallout 4: GOTY-Edition mit allen DLCs angekündigt // Limitierte CE für US-Markt

PC XOne PS4

Bethesda hat heute die "Game-of-the-Year-Edition" von Fallout 4 (zum Test) für PC, Playstation 4 und Xbox One angekündigt. Diese soll bereits kommenden Monat, am 26.9.2017, erscheinen. Enthalten sind das Hauptspiel in der aktuellsten Version sowie die sechs für das Endzeitrollenspiel veröffentlichten, kostenpflichtigen Zusatzinhalte: Automatron, Vault-Tec Workshop, Contraptions Workshop, Far Harbor, Wasteland Workshop und Nuka-World.

Für den US-Amerikanischen Markt soll zudem aufgrund des Releases der GOTY-Edition neben der normalen Retail-Version zusätzlich eine limitierte Fallout 4 Collector's Edition (siehe Teaser-Bild) mit dem Pip-Boy angeboten werden, die zum Preis von 99,99 US-Dollar erhältlich sein wird. Die normale Retail-Version wurde auf der Vorbesteller-Seite bei Amazon.com mit 59,99 US-Dollar bepreist.