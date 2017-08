The Evil Within 2: Shinji Mikami über seinen Einfluss auf das Spiel

PC XOne PS4

Shinji Mikami, der Schöpfer der Resident-Evil-Serie und der Director hinter The Evil Within (Testnote: 8.5) hat in einem Interview mit den Kollegen von IGN.com über seinen Einfluss auf die Entstehung des Nachfolger The Evil Within 2 gesprochen. Wie schon im Rahmen der diesjährigen E3 bekannt wurde, ist Mikami bei der Fortsetzung nicht mehr in seiner alten Funktion in die Entwicklung involviert. Den Posten des Directors hat stattdessen John Johanas inne, der zuvor als Visual Effects Designer am Vorgänger mitwirkte. Auf das Thema angesprochen sagte Mikami:

Ich möchte, dass Tango Gameworks ein Studio ist, in dem junge und talentierte Spiele-Schöpfer eine Chance haben, erfolgreich zu sein. John ist sehr talentiert. Eine Gelegenheit wie diese war also nur eine Frage der Zeit.

Die Geschichte für die Fortsetzung wurde laut Mikami dieses Mal zum größten Teil vom Szenario-Autor Mr. Ishimine und dem Regisseur und Drehbuchautor Trent Haaga verfasst. Die Story soll im Vergleich zum Vorgänger diesmal etwas simpler und leichter zu verstehen sein. Während Castellanos im Vorgänger noch in der Geschichte gefangen war, wird er sich diesmal freiwillig in die furchterregende Welt begeben, um seine Tochter zu retten.

Auf die Frage hin, ob man den Nachfolger noch ein „Shinji-Mikami-Spiel“ nennen kann, sagte der Macher: „Ihr werdet meinen Einfluss hier und da noch bemerken. Alles in allem war das aber eine Teamleistung mit John an der Spitze, während ich das Projekt beaufsichtigte.“ Hierzulande wird The Evil Within 2 am 13. Oktober dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.