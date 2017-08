Mario + Rabbids - Kingdom Battle: Keine 1080p im TV-Modus

Switch

Noch Ende des Monats bringt Ubisoft das Crossover Mario + Rabbids - Kingdom Battle (Preview) exklusiv für die Nintendo Switch auf den Markt. Nun hat sich der Creative Director Davide Soliani‏ von Ubisoft Paris via Twitter auch zur technischen Umsetzung des Titels geäußert. Wie es heißt, werdet ihr das Spiel im Handheld-Betrieb wie gewohnt mit einer Auflösung von 720p spielen können. Im TV-Modus werden allerdings keine 1080p, sondern lediglich native 900p geboten.

Bei der Bildrate wird es in beiden Modi keine Unterschiede geben. Hier läuft das Spiel laut Soliani‏ jeweils mit stabilen 30 Bildern pro Sekunde. Mario + Rabbids - Kingdom Battle wird am 29. August erscheinen. Anfang der Woche stellte Ubisoft in einem neuen Video die Fähigkeiten von Mario vor. Falls ihr den Clip verpasst habt, könnt ihr diesen hier anschauen: