Thimbleweed Park im September auf Switch

Entwickler-Ikone Ron Gilbert hatte bereits vor einigen Wochen verraten, dass sein Retro-Adventure Thimbleweed Park (im Test: Note 9.0) auch für PS4 und Nintendo Switch erscheinen wird. Während der PS4-Termin mit dem 22. August schon kurz nach der Ankündigung für die beiden Plattformen genannt wurde, hieß es für Switch lediglich, dass diese Version zu einem späteren Datum erscheinen werde. Nun hat Gilbert den Termin eingegrenzt und verspricht, dass es noch im Laufe des Septembers soweit sein soll.

Auf der Nintendo Switch werdet ihr das Point-and-Click-Adventure im Handheld-Modus optional vollständig per Touch-Steuerung spielen können. Thimbleweed Park war am 30. März für PC und Xbox One erschienen.