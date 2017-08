Rocket League: Syfy bringt die Grand Finals 2017 ins Fernsehen

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Im Juli dieses Jahres feierte Rocket League den zweiten Jahrestag seit Release. Entwickler Psyonix nutzte die Gelegenheit und veröffentlichte einige Statistiken, über die wir bereits im Detail berichteten. Nicht nur daraus geht hervor, dass sich der e-sport-Titel besonderer Beliebtheit erfreut und mittlerweile über 33 Millionen Spieler zu verzeichnen hat, von denen im Durchschnitt 1,6 Millionen täglich in den unterschiedlichen Arenen und Modi aktiv sind.

Dieser Umstand ist auch dem Medienkonzern NBC Universal International Networks nicht entgangen. Syfy, der auf Science-Fiction, Fantasy, digitale Inhalte sowie Social- und Live-Events spezialisierte Tochter-Sender des Unternehmens hat sich nun die Übertragungsrechte für alle e-sport Events rund um Rocket League gesichert. Die Grand Finals 2017, die am 27. und 28. August stattfinden werden, wird Syfy als Universal Open Rocket League Turnier live übertragen. Dies geschieht im Rahmen einer Content Marketing Kampagne in Zusammenarbeit mit Rocket Beans TV und der Spielemesse gamescom in Köln, die bekanntlich vom 22. bis 26. August ihre Pforten öffnen wird.

Katharina Behrends, Managing Director von NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH sagt dazu: