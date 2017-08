MoMoCa-Special: Stellt Kevin Mentz von Daedalic eure Fragen

Sein erstes Adventure bei Daedalic Entertainment war der Zukunfts-Thriller A New Beginng (im Test: 8.5 ). Nachdem Game Designer und Autorzwischenzeitlich sein Studium beendet hat, ist er wieder beim Hamburger Publisher und Entwickler aktiv. Zuletzt arbeitete er gemeinsam mit) and Ken Folletts Die Säulen der Erde (im Test ) und verfolgt auch immer noch sein bereits vor längerer Zeit angekündigtes Adventure-Projekt. Wie schon bei manchen unserer vorherigen Special-Ausgaben des Montagmorgen-Podcasts, etwa mit Björn Pankratz von Piranha Bytes oder Jan Klose von Deck13 , möchten wir euch auch bei Kevin Mentz die Möglichkeit geben, eure eigenen Fragen zu stellen.Beschränkt euch dabei in jedem Fall auf eine Frage, eben die, die euch am wichtigsten ist. Sollten eure Frage am Ende im Podcast zum Einsatz kommen, erhält der User, der die Frage eingereicht hat, eine Gutschrift von 10 EXP. Postet eure Frage einfach in den Kommentaren unter dieser News-Meldung. Berücksichtigen können wir euer Posting nur, wenn ihr eure Frage bis Sonntag, den 13. August 2017 einreicht.