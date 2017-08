No Man's Sky: Content-Update erscheint noch diese Woche

PC PS4

Das im Rahmen von Hello Games' viraler Marketing-Kampagne bereits vor einiger Zeit in Aussicht gestellte nächste Content-Update für No Man's Sky soll noch im Laufe dieser Woche für PC und PS4 erscheinen. Es soll insbesondere die "zentrale Story" des Spiels verbessern und unter anderem die Möglichkeit einbauen, über Portale zwischen den einzelnen Gebieten schnellzureisen. Was das Content-Update sonst noch so alles bringt, dürften Besitzer des Spiels auf einer der beiden Plattformen schon bald erfahren. Kosten fallen für den Patch nämlich keine an.

Bei No Man's Sky handelt es sich um ein Weltraum-Explorationsspiel, das vor ziemlich genau einem Jahr für PC und PS4 veröffentlicht wurde. Seitdem gab es mehrere Patches und Content-Updates, die unter anderem auch technische Verbesserung auf PS4 Pro oder Erkundungsfahrzeuge brachten.