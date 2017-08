Life is Strange - Before the Storm: Indie-Spiel mit Indie-Soundtrack

PC XOne PS4

Am 31. August startet mit Life is Strange - Before the Storm die Prequel-Staffel zu Dontnod Entertainments Story-Adventure Life is Strange (im Test: Note 8.0). Wenngleich Square Enix als Publisher hinter dem Projekt steht, handelt es sich bei der auf drei Episoden ausgelegten Staffel von Entwickler Deck Nine dennoch um ein echtes Indie-Spiel. Genau dazu passt auch der Soundtrack des Spiels, die von der britischen Indie-Folkband Daughter kommt.

Der 13Tracks umfassende Score wird unter dem Namen "Music From Before the Storm" am 1. September von Glassnote Records/4AD veröffentlicht. Diese 13 Stücke sind jedoch nicht die einzigen, die im Spiel auftauchen werden. Hinzu kommen nämlich noch weitere offiziell lizenzierte Tracks von Daughter. Falls ihr in den Soundtrack von Life is Strange - Before the Storm reinschnuppern möchtet, könnt ihr den ersten Titel namens „Burn It Down“ hier anhören. werden. Sollte euch das Lied überzeugen, könnt ihr das gesamte Album hier in digitaler Form vorbestellen.

In Life is Strange - Before the Storm erlebt ihr die Vorgeschichte zur fünfteiligen Reihe von Dontnod Entertainment, die aktuelle auch an Vampyr (Preview) sowie einer zweiten Staffel zu Life is Strange arbeiten. Ihr werdet folglich nicht in der Rolle von Max Caufield unterwegs sein. Stattdessen leitet ihr die Geschicke ihrer Freundin Chloe Price und werdet dabei auch diversen aus dem Vorgänger bekannten Charakteren begegnen.