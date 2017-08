Humble Store: Micro Jumbo Bundle gestartet + zwei Gratis-Indies

Humble Store hat diese Woche einen Micro Jumbo Bundle mit einigen ausgewählten Low-Price-Indie-Games, darunter Oh...Sir!! The Insult Simulator, Devil Daggers, hack_me und Who's Your Daddy geschnürt. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt den Betrag frei zwischen den Publishern, Humble Tip und einer Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Wer in das Bundle reinschauen möchte, für die bietet Humble Pony Island und die erste Episode von Space Pilgrim gratis. Meldet euch einfach für den Newsletter an, um die Download-Links zu erhalten und ihr könnt die Spiele direkt bei Steam einlösen. Hier das Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,85 Cent):

Geometry Dash

Oh...Sir!! The Insult Simulator

Pony Island

Space Pilgrim - Episode 1 - Alpha Centauri

Space Pilgrim - Episode 2 - Epsilon Indi

Space Pilgrim - Episode 3 - Delta Pavonis

Space Pilgrim - Episode 4 - Sol

Zehn Prozent Rabatt auf das Humble-Monthly-Abo

Ab dem Durchschnittsbetrag von aktuell 2,99 US-Dollar (2,53 Euro):