GC 2017: Ubisoft verspricht das bisher größte Lineup

PC XOne PS4

Die gamescom 2017 steht vor der Tür und Ubisoft verspricht sein bisher größtes Lineup auf der Messe in Köln zu präsentieren. Ab dem 23. August 2017 könnt ihr am Stand B020 in der Halle 6.1 diverse kommende Titel des französischen Spieleherstellers selbst ausprobieren, darunter Far Cry 5 (Preview), Assassin’s Creed Origins (Preview), Mario + Rabbids - Kingdom Battle (Preview), South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe (im Anspielbericht) und The Crew 2 (Preview). Auch werden Spielpartien in Rainbow Six - Siege (Note: 7.5) und For Honor (Note: 7.0) geboten.

Darüber hinaus werden Bühnenpräsentationen, Cosplay, Giveaways und verschiedene Fan-Aktivitäten versprochen. In Halle 5.2 am Stand C11 wird der Ubisoft Store zudem diverse Figuren und andere Merchandising-Artikel anbieten. Für die E-Sport-Fans werden darüber hinaus auf der Alpha Stage ESL Arena in Halle 9 die „Tom Clancy's Rainbow Six Pro League Season 2 Finals“ ausgetragen (Semi-Finals finden am 25. und Season 2 Finals am 26. August statt). Diese werden live über Twitch und YouTube übertragen . Weitere Details findet ihr unter dem Quellenlink.