Ni No Kuni 2: Sondereditionen & Season Pass geplant [Update 2]

PC PS4

Update 2 um 16:30 Uhr

Die Prince's Edition und King's Edition wurden nun offiziell für den Europäischen Markt bestätigt. Die Collector's Edition ist offenbar für Nordamerika gedacht.

Update um 16:18 Uhr

Inzwischen hat Bandai Namco America noch weitere Editionen vorgestellt. Demnach wird es noch eine Day One, Digital Deluxe, Premium und Collector's Edition geben. Ob manche davon auf bestimmte Regionen begrenzt sein werden, ist derzeit nicht bekannt. Auch zu den Preisen gibt es hier keine Angaben. Folgende Inhalte könnt ihr in oben genannten Versionen erwarten:

Collector's Edition (weltweit auf 25.000 Stück limitiert):

Das Spiel auf Blu-ray

Steelbook Case

Offizieller Soundtrack

Making-of auf Blu-ray

Season Pass

Spezielles Schwert-Set (Zusatzinhalte)

Exklusive Drachenzahnwaffe (Zusatzinhalte)

Mechanisch rotierendes Diorama „Chibi“

Lofty als Plüschtier

3D Kartonmodellbau-Kit im Schaukasten

Premium Edition:

Das Spiel auf Blu-ray

Steelbook Case

Offizieller Soundtrack

Spezielles Schwert-Set (Zusatzinhalte)

Exklusive Drachenzahnwaffe (Zusatzinhalte)

3D Kartonmodellbau-Kit im Schaukasten

Digital Deluxe Edition:

Das Spiel als Download

Season Pass

Exklusive Waffe „Klaue des Katzenkönigs“

Spezielles Schwert-Set (Zusatzinhalte)

Day One Edition:

Das Spiel auf Blu-ray

Spezielles Schwert-Set (Zusatzinhalte)

Originalmeldung am 8. August 2017 um 13:20 Uhr

Level-5 arbeitet derzeit bekannterweise an der Fertigstellung von Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs (Preview), das nach der Verschiebung im vergangenen Monat nun Anfang des kommenden Jahres erscheinen soll. Und wie es nun ins Netz durchsickerte, wird das Spiel offenbar auch in zwei Sondereditionen („Prince’s Edition“ und „King's Edition“) erscheinen, die mit verschiedenen Extras aufwarten werden. Diese Info wurde ursprünglich vom Publisher Bandai Namco Entertainment Japan (offenbar zu früh) über soziale Kanäle veröffentlicht und wenig später wieder entfernt. Inzwischen sind entsprechende Bilder aber im NeoGAF-Forum aufgetaucht. Die beiden Editionen werden den Käufern demnach folgende Inhalte bieten:

Prince’s Edition

Das Spiel auf Blu-ray

Steelbook Case

Season Pass

Making-of auf Blu-ray

King’s Edition

Alle Inhalte der Prince’s Edition

148-seitiges Artbook mit Concept Art von Yoshiyuki Momose und Level-5

und Level-5 Schallplatte mit dem Titelsong komponiert von Joe Hisaishi

20 cm großes Diorama „Die Evolution eines Königs“ mit zwei Szenen (drehbar) und dem Titelsong zu Ni no Kuni 2 (Musikbox)

Was die beiden Editionen kosten werden, ist bisher nicht bekannt. Auch ist noch unklar, ob der Season Pass auch für die Käufer der normalen Spielversion separat erhältlich sein wird. Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs wird am 19. Januar 2018 für PC und PS4 erscheinen.