Tokyo Dark: Düsteres Anime-Adventure von Square Enix erscheint am 7.9.

Wie das japanische Entwicklerstudio Cherrymochi bekannt gibt, erscheint das düstere Anime-Adventure Tokyo Dark am 7. September auf Steam. Das Spiel bietet eine Mischung aus psychologischem Thriller und Krimi und handelt von den Abgründen der tokioter Finanzwelt. Der Spieler selbst schlüpft in die Rolle der Polizeiermittlerin Ayami Itō, die eigentlich nur ihren verschwundenen Partner wiederfinden will.

Als eines der Kernfeatures hebt Cherrymochi die Entscheidungen im Spiel hervor, die zu unterschiedlichen Verläufen und Enden führen sollen. Als Inspirationsquelle nennen die Macher, die das Projekt vor einiger Zeit mit mehr als 220.000 US-Dollar auf Kickstarter finanzierten, unter anderem Shenmue, Heavy Rain sowie Dave Gilberts Retro-Adventure The Blackwell Legacy.

Tokyo Dark zählt zu den Indie-Titeln, die Square Enix im Rahmen ihres "Collective"-Programms unterstützt. Zu den bislang unter diesem Namen veröffentlichten Spielen, bei denen die User ähnlich wie bei Steam Greenlight mitbestimmen können, zählen unter anderem der Egosicht-Puzzler The Turing Test (im Test: Note 8.0) oder auch der kürzlich veröffentlichte Puzzle-Plattformer Black The Fall (im Test: Note 7.5).