For Honor am Wochenende kostenlos spielbar

PC XOne PS4

For Honor ab 25,90 € bei Amazon.de kaufen.

Wie Ubisoft kürzlich bekannt gab, wird das Actionspiel For Honor, in dem ihr als Wikinger, Samurai oder Ritter in der Solokampagne oder auch online mit Schwert oder Beil in die Schlacht zieht, am kommenden Wochenende kostenlos auf allen Plattformen spielbar sein. Einschränkungen auf PC, Xbox One und PS4 gibt es dabei weder für die Kampagne, noch für die Online-Modi.

Bereits ab heute können Interessierte das Spiel auf PS4 und PC herunterladen, um direkt zu Beginn der kostenfreien Spielphase am 10. August um 9:00 Uhr (PS4, Xbox One beziehungsweise 19:00 Uhr auf PC) loslegen zu können. Auf den Konsolen läuft die freie Spielphase bis zum 15.8. um 1:59 Uhr deutscher Zeit, auf PC ist bereits am 13.8. um 22:00 Uhr Schluss.

Erst kürzlich hatte Ubisoft den Start der sogenannten Season 3 zu For Honor bekannt gegeben, die unter dem Namen Grudge & Glory läuft. Dieses große Update hält am 15. August Einzug auf allen drei Plattformen und bringt unter anderem neue Helden und neue Maps für den Mehrspieler-Modus. Zudem soll das Update auch spielmechanische Änderungen vornehmen, die bislang noch nicht von den Patches vorgenommen wurden. Zu den neuen Helden, die für Besitzer des Seasonpasses kostenlos ab dem genannten Datum zur Verfügung stehen, der, wie es in der Pressemitteilung heißt "stolze Highlander" und der "furchtlose Gladiator". Diese Helden können von allen anderen Spielern eine Woche später für 15.000 Stahl, die Ingame-Währung von For Honor, freigeschaltet werden.