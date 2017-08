Anno 1800 21% Ein anderer Titel 13% Elex 10% Super Mario Odyssey 10% Detroit - Become Human 4% Wolfenstein 2 - The New Colossus 4% Kingdom Come - Deliverance 4% Monster Hunter - World 4% Star Citizen 3% Battletech 3% Assassin's Creed Origins 3% Spellforce 3 2% Yakuza 6 2% No No Kuni 2 2% Mount & Blade 2 - Bannerlord 2% Star Wars - Battlefront 2 2% Vampyr 1% Forza Motorsport 7 1% Call of Cthulhu 1% Black Mirror 1% Mittelerde 2 - Schatten des Krieges 1% Fe 1% The Evil Within 2 1% Sonic Forces 1% Gwent - The Witcher Card Game 1% Call of Duty – WW2 1% Pizza Connection 3 1% Wreckfest 0% The Crew 2 0% Need for Speed - Payback 0% My Memory of Us 0% FIFA 18 0% Qube 2 0% Space Junkies 0% State of Decay 2 0% Dishonored: Tod des Outsiders 0% PES 2018 0% Pure Farming 0% Lost Sphear 0%

News-Update (Ergebnis):Die drei meistgenannten Highlights der Umfrageteilnehmer sind Anno 1800 (21 Prozent), Elex und Super Mario Pdyssey (jeweils 10 Prozent). Aber auch Wolfenstein 2, Detroit - Become Human, Kingdom Come - Deliverance und Monster Hunter - World stehen mit jeweils rund 4 Prozent der Stimmen weit oben auf der Highlightliste.Ursprüngliche News:Die 10. Ausgabe der Kölner gamescom ist vorbei. Alle großen und unzählige kleinere Publisher haben in der Domstadt ihre aktuellen und kommenden Highlights vorgestellt. Ob ihr dabei wart, das hatten wir euch bereits in der vergangenen Woche in unserer Sonntagsfrage gefragt. Heute möchten wir von euch erfahren, egal, ob ihr vor Ort wart oder die Spielemesse auf GamersGlobal verfolgt habt, welches in Köln gezeigte Spiel euer persönlicher Favorit war. War es vielleicht Piranha Bytes' kommendes Science-Fantasy-Rollenspiel, die Standalone-Erweiterungzu, einer der zahlreichen VR-Titel oder auch Titel wievon Activision,von Sega, Ubisofts Action-Adventure, Quantic Dreamsoder EAs Arcade-RacerLasst es uns in der unten eingebetteten Umfrage wissen. Da wir natürlich nicht jeden einzelnen auf der gamescom vorgestellten Titel zur Wahl stellen können, lasst uns in den Kommentaren unter dieser News gerne wissen, auf welches der in Köln gezeigten Spiele ihr euch am meisten freut. Fühlt euch ferner herzliche dazu eingeladen, eure Meinung respektive euren Favoriten mit der Redaktion und den anderen Usern zu diskutieren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum kommenden Montag um 10:00 Uhr teilnehmen. Anschließend schließen wir die Umfrage und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.