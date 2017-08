Zwischen dem 22. und 26. August (diesmal unter Verzicht auf die GDC Europe einen Tag früher beginnend und einen Tag früher endend) eröffnet die Kölner Spielemesse Gamescom zum nunmehr zehnten Mal in der rheinischen Domstadt ihre Pforten. Wieder einmal erweitern die Veranstalter die Ausstellungsfläche und bieten unzähligen großen Herstellern, Indie-Entwicklern und Co. Raum, um ihre neuesten Produkte den Spielejournalisten und sonstigen Spieleinteressierten zu präsentieren oder auch Anspielmöglichkeiten für die aktuellen und kommenden Titel zu geben.Erstmals wird die größte Spielemesse der Welt, die im vergangenen Jahr nicht weniger als 345.000 Besucher anlockte im Bundestagswahljahr 2017 zudem von Kanzlerin Dr. Angela Merkel persönlich besucht und eröffnet . Bislang wurde dies höchstens von Bundesministern oder gar "nur" von höherrangigen Staats- oder Regierungsbeamten aus Bundes- oder Landespolitik (Bundesland Nordrhein-Westphalen) vorgenommen.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch wissen, ob ihr der Spielemesse in Köln einen Besuch abstattet. Seid ihr wie bislang (fast) immer mit dabei, seid ihr erstmals vor Ort oder zählt ihr gar zu jenen, die diesmal mehr oder weniger zum ersten Mal auf eine Stipvisite in der Rheinmetropole verzichtet?Fühlt euch wie immer bei unseren Sonntagsfragen frei, eure Meinung zum aktuellen Thema in den Kommentaren unter dieser News mit der Redaktion sowie den anderen Usern zu diskutieren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie immer bis zum kommenden Monat bis 10:00 Uhr abstimmen. Dann schließen wir die Umfrage und präsentieren euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.