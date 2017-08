PC XOne PS4 MacOS

Ende April veröffentlichte das Indie-Studio Red Barrels den Nachfolger zu seinem überwiegend sehr positiv aufgenommenen Survival-Horror-Spiel Outlast (im Test: Note 7.5 ). Mit Outlast 2 (im Test: Note 7.5 ) machte das im kanadischen ansässige Studio nicht alle Anhänger des Genres glücklich. Zwar verbesserte sich mit dem (inhaltlich nicht mit dem Vorgänger verknüpftes Sequel) insbesondere bei Technik und Steuerung einiges, allerdings setzte Red Barrels einerseits auch stärker auf den "Terror-Horror" der Outlast-Erweiterung, anderseits gab es auch so manche, nachträglich via Patch entschärfte Situation, die das Überleben des Spielers in der ursprünglichen Fassung so schwierig machten, dass man hier und dort auch von einem Vabanque-Spiel sprechen konnte.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, wie ihr zu Outlast 2 steht? Gefällt euch das Horror-Abenteuer, das bedeutend länger und insgesamt stärker auf die Inszenierung der Handlung ausgelegt war als der Vorgänger ausgesprochen gut oder zählt ihr eher zu jenen Spielern, die dem Vorgänger trotz seiner Schwächen sogar mehr abgewinnen konnten? Lasst uns eure Meinung zu Outlast 2 in der unten eingebetteten Umfrage und detaillierter in den Kommentaren unter dieser News-Meldung wissen.Verschweigt uns dabei, insbesondere, wenn ihr vor allem technische Macken des Spiels kritisieren möchtet, wissen, auf welcher Plattform ihr Outlast 2 gespielt habt. Fühlt euch ferner frei, eure Meinung zum aktuellen Thema der Sonntagsfrage in den Kommentaren unter dieser News mit der Redaktion sowie den anderen Usern zu diskutieren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie immer bis zum kommenden Monat bis 10:00 Uhr abstimmen. Dann schließen wir die Umfrage und präsentieren euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.