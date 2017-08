Humble Store: Sci-Fi-Week mit No Man's Sky, Elite Dangerous und mehr

PC PS4

Im Humble Store könnt ihr diese Woche ausgewählte Science-Fiction-Titel zu günstigeren Preisen für eure Steam-Bibliothek erwerben. Unter den reduzierten Genrevertretern finden sich unter anderem No man's Sky (Testnote: 6.0), Elite - Dangerous (Testnote: 7.0), Eve Online, Homeworld - Deserts of Kharak (Testnote: 7.5), Sins of a Solar Empire - Rebellion und The Solus Project. Die Rabatte bewegen sich dabei zwischen 25 und 75 Prozent. Hier das komplette Angebot im Überblick (alle Preise gelten bis Montag, den 14. August 2017):