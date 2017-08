Jetzt abstimmen: Wählt euren Wunschreport für September 2017

Report-Vorschlag 1: Das Aussterben der Entwickler-Ikonen

Bei unserer Weihnachtsaktion 2016 haben unsere Crowdfunding-freudigen User sämtliche Finanzierungsziele freigeschaltet, wozu auch sechs redaktionelle Reports zählen. Bei drei davon haben wir den Spendern ein Mitspracherecht garantiert – und heute bitten wir alle an der Weihnachtsaktion Beteiligten über den ersten dieser drei Reports abzustimmen.Dafür müssen die Spender lediglich in der Umfrage unter dieser News ihre Stimme für einen der beiden Vorschläge abgeben. Das müsst ihr bis Montag, den 28. August 2017 um 8:59 Uhr tun, da wir die Arbeit am Report im Anschluss an die Kölner Gamescom beginnen möchten. Wir planen, den Report dann im Laufe des Septembers fertigzustellen und zu veröffentlichen.Früher gab es gefühlt nur Aushängeschilder unter den Entwicklern, ob sie nunoder auchheißen. Diese Entwickler-Ikonen stehen bei den großen Spieleproduktionen aber nur noch sehr selten im Zentrum. In diesem Report möchten wir den Ursachen dafür beschäftigen – aber auch mit gegenteiligen Trends, die sich in bestimmten Bereichen der Spielebranche im Zusammenhang damit ergeben haben.Deutsche Spieleentwickler verfügen aufgrund der Finanzierungslage in Deutschland meist nicht über das Budget von Studios in Nordamerika, Großbritannien oder Frankreich. Dennoch liefern viele davon kontinuierlich gute Spielerlebnisse, die sich oft in den internationalen Wertungen nicht widerspiegeln. In diesem Report möchten wir insbesondere der Frage nachgehen, ob das tatsächlich so ist und wie viel das möglicherweise auch mit dem speziellen Geschmack der deutschen im Vergleich mit den Spielern anderer Länder zu tun haben könnte.Solltet ihr eine Idee für einen der kommenden Reports haben, könnt ihr eure Vorschläge einfach in den Kommentaren unter dieser News posten. Dafür müsst ihr nicht unbedingt Spender in unserer Weihnachtsaktion gewesen sein. Sollten wir eure Report-Idee für spannend genug und gut umsetzbar halten, könnte sie eventuell schon bei einer der kommenden Abstimmungen zur Wahl stehen.Doch nun zur Abstimmung über den Wunsch-Report im September 2017.Teilnehmen können nur User, die an der Weihnachtsaktion teilgenommen haben.